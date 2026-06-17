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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Presente, pero ausente... El Congo empaña la trayectoria de Ronaldo y Portugal en el Mundial

C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
World Cup
Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.

«El Don» tuvo un partido discreto en el partido inaugural del Mundial.

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, marcó un récord negativo en su debut en la Copa del Mundo contra la República Democrática del Congo en el Mundial de 2026.

Portugal empató 1-1 con Congo en la primera jornada del Mundial 2026.

Según Opta, solo tocó el balón 25 veces en todo el encuentro.

Es el partido con menos toques de balón en un gran torneo con Portugal, tras jugar los 90 minutos.

Solo realizó tres disparos, todos fuera del marco, y prolongó a diez su racha de partidos sin marcar en grandes torneos.

El bajo rendimiento de Ronaldo se reflejó en la selección portuguesa, que solo realizó 7 disparos a puerta, igualando su peor marca histórica en un Mundial, establecida ante Corea del Sur en 2002.

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