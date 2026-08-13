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Sam Vreeswijk

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Presentan una oferta de nada menos que 130 millones de euros para suceder al actual jugador del Ajax

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V. Osimhen

Galatasaray ha recibido una oferta del Al-Hilal de 130 millones de euros por Victor Osimhen. Así lo informa Florian Plettenberg, de Sky Deutschland, este jueves. Sin embargo, el club turco no está dispuesto a dejar salir al delantero.

La oferta ya habría sido presentada verbalmente el miércoles por un intermediario. Este actuó en nombre del Al-Hilal, el club que ha sido campeón de Arabia Saudí en 21 ocasiones.

Galatasaray, no obstante, respondió de forma clara. El club no está dispuesto a negociar y, por tanto, no tiene intención de entablar conversaciones.

El interés del Al-Hilal en Osimhen no puede desligarse de la salida de Marcos Leonardo a principios de este verano. El brasileño se marchó al Ajax por una cantidad cercana a los veinte millones de euros.

Leonardo ha sido de gran valor para el Al-Hilal en los últimos años. En 82 partidos oficiales, el delantero firmó 48 goles y 5 asistencias.

Osimhen es oficialmente jugador del Galatasaray desde hace un año. Antes de eso, ya había estado una temporada cedido por el Napoli, pero el año pasado el club turco lo fichó de forma definitiva por 75 millones de euros.

En Estambul, el delantero nigeriano tiene contrato hasta mediados de 2029. Transfermarkt tasa actualmente su valor de mercado en 75 millones de euros.

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