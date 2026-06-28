La presentadora de ABC7, Abigail Valez, pidió disculpas tras criticar a Bosnia y Herzegovina, próximo rival de Estados Unidos en el Mundial.

El 2 de julio se enfrentarán Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, y Vélez quiso calentar el ambiente. Sin embargo, sus palabras sobre el país europeo no cayeron bien.

«No sabría señalar dónde está en un mapa», dijo Vélez durante la retransmisión. «No sé absolutamente nada de Bosnia, y tampoco quiero saberlo. Porque la selección de EE. UU. ha vuelto, y estamos mejor que nunca».

«Es el miércoles. Prepárate, Bosnia, porque no te lo vas a pasar bien. No es lo que quieres, pero lo vas a tener de todas formas», afirmó Vélez.

Sus palabras sobre la ubicación geográfica del país ofendieron a muchos, especialmente por la historia reciente de Bosnia y Herzegovina. En X, los usuarios pidieron su dimisión y le reprocharon su falta de cultura general y de investigación.

Ante la presión, la presentadora reaccionó pidiendo disculpas en redes: «En un intento fallido de hacer algunas bromas sobre el Mundial, me pasé de la raya e hice durante la emisión un comentario imprudente que resultó insensible e inapropiado».

Pido disculpas al pueblo de Bosnia y a su selección. El Mundial debe unir a las comunidades, y mi comentario no reflejaba ese espíritu. Les deseo lo mejor en su aventura mundialista».