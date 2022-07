Presentación de Koundé con el Barcelona: cuándo es, fecha, día y hora, dónde es, rueda de prensa en directo y cómo asistir de público

El central francés se vestirá con la camiseta de su nuevo equipo y saltará al césped del Camp Nou para saludar a su nueva afición

Jules Koundé ya es nuevo jugador del Barcelona. Tras varias semanas de nervios, entre las ofertas del Chelsea y el conjunto catalán, finalmente el central francés vestirá los colores blaugrana. Este jueves se hizo oficial el traspaso, por el que el Barça pagará 50 millones fijos y 10 variables al Sevilla, equipo con el que ha disputado las últimas tres temporadas, siendo un fijo en la defensa del equipo de Julen Lopetegui. Con el Barcelona, Koundé firma cinco años, con un salario cercano a los 12 millones de euros brutos y una cláusula de rescisión de 1.000 millones.

El futbolista no se incorporará finalmente a la gira norteamericana del Barça, que debe terminar el domingo tras la disputa del último encuentro amistoso. Será en Harrison (Nueva Jersey), en el Red Bull Arena ante el New York Red Bulls, la madrugada del sábado al domingo (01:00 hora peninsular española). Finalmente, el cuerpo técnico decidió no hacerle viajar para estar 24 horas en los Estados Unidos y luego volver y ha preferido que se quede en Barcelona y se incorpore a los entrenamientos el lunes 1 de agosto, cuando el equipo estará de vuelta.

Cuándo es la presentación de Koundé con el Barcelona

El mismo lunes 1 de agosto, a las 11:00 (hora española), Koundé será presentado como nuevo jugador blaugrana. Lo hará en el Camp Nou y ante los socios y aficionados que así lo deseen. El central francés ofrecerá una rueda de prensa, a la que acudirá con el presidente del club, Joan Laporta, a la vez que se vestirá de corto -de azulgrana- y dará sus primeros toques con el balón en la que será su casa durante las próximas cinco temporadas.

Dónde ver la presentación de Koundé con el Barcelona

La presentación de Jules Koundé con el Barça se podrá seguir en directo por Barça TV, por el canal online BarçaTV+, por el canal de Youtube del FC Barcelona y a través de GOAL.

Los socios y aficionados que quieran asistir a la presentación del futbolista en el Camp Nou deberán conseguir su entrada gratuita en la página web oficial del FC Barcelona.