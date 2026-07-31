Presencia sorpresa: una estrella del Real Madrid presencia el partido entre el Barcelona y el Birmingham

El estadio Saint Andrew's Park fue testigo, la noche del viernes, de la presencia excepcional de la estrella inglesa del Real Madrid, Jude Bellingham, quien regresó al campo desde el que dio sus primeros pasos como profesional para presenciar el partido amistoso entre el Birmingham City y el Barcelona español, en la primera prueba de los blaugranas en territorio inglés dentro de los preparativos de la nueva temporada.

Bellingham, que disfruta de sus vacaciones tras su participación con la selección de Inglaterra en el Mundial 2026, asistió al partido que supone el arranque oficial de los preparativos del equipo del técnico Hansi Flick para la nueva temporada, después de la victoria amistosa a puerta cerrada sobre el Europa (4-1).

Un regreso emotivo

Y mientras las miradas se centraban en los jugadores del Barcelona sobre el terreno de juego, las de muchos se dirigieron a las gradas, donde se encontraba sentado Bellingham, quien sigue siendo considerado un auténtico referente para la afición del Birmingham pese al paso de los años desde su marcha.

Aunque algunos informes apuntaron a que el jugador del Real Madrid bajaría al terreno de juego antes del inicio del partido para saludar a la afición del Birmingham, que nunca olvidó a uno de los mayores talentos surgidos de su cantera, esto finalmente no ocurrió, si bien se le vio alegre y animado en las gradas.

También surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que realizara el saque de honor, algo que igualmente quedó descartado, mientras que la estrella inglesa se limitó a seguir el partido desde las gradas en medio de una cálida acogida por parte de la afición.

Una historia excepcional con el Birmingham

La historia de Jude Bellingham con el Birmingham City es única en su género, pues el internacional inglés se incorporó a la academia del club con tan solo siete años y ascendió por sus filas a un ritmo excepcional hasta debutar con el primer equipo a los dieciséis años y 38 días, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta del Birmingham.

Bellingham solo necesitó una temporada para demostrar su valía, ya que disputó 44 partidos, marcó 4 goles y se convirtió en el jugador estrella de un equipo del Championship antes de su traspaso al Borussia Dortmund alemán en el verano de 2020.

Y a pesar de su breve estancia en el Birmingham, el impacto de Bellingham fue tan grande que el club tomó una decisión sin precedentes: retirar el dorsal número 22 en su honor, un paso poco común que solo se ha dado con unos pocos jugadores en la historia del fútbol inglés, y con tan solo 17 años.