«Prescindieron de él»: llegó Rodri y el jugador del Barcelona pagó el precio del fichaje

El Barcelona ha resuelto el futuro de su joven centrocampista Toni Marqués, tras alcanzar un acuerdo con el Sporting de Braga portugués para el traspaso del jugador de 19 años, en una operación que se enmarca dentro de los movimientos del club catalán para reorganizar su plantilla antes del inicio de la nueva temporada.

El diario "The Athletic" señaló que el Barcelona acordó con el Sporting de Braga el traspaso de Marqués por 10 millones de euros, además de incentivos adicionales, poniendo así fin a la etapa del jugador en el club catalán tras un periodo en el que ascendió al primer equipo, antes de que sus participaciones se redujeran.

Marqués había comenzado la pasada temporada en la plantilla del filial, antes de tener la oportunidad de aparecer con el primer equipo bajo la dirección de Hansi Flick, pero no logró asentarse en los planes del técnico alemán, especialmente durante la actual pretemporada.

Durante los preparativos para la nueva temporada, el centrocampista catalán disputó solo 28 minutos en el duelo del Barcelona ante el Udinese en el marco del Torneo Triangular de Udine, un partido que el equipo perdió por un gol a cero, dejando su futuro en el aire con la proximidad del inicio de las competiciones oficiales.

Marqués había debutado con el primer equipo del Barcelona en febrero del año pasado, cuando disputó 6 minutos ante el Real Mallorca en el estadio del Camp Nou, en un partido que terminó con victoria del equipo catalán por tres goles a cero.

El jugador tuvo también otra participación al final de la temporada, cuando entró como suplente durante 3 minutos ante el Alavés en la jornada trigésima sexta de la Liga española, en un partido que el Barcelona perdió por un gol a cero, después de que el equipo ya hubiera asegurado el título de la competición.

El traspaso de Marqués al Sporting de Braga se produce en un entorno español familiar dentro del club portugués, que dirige el técnico español Carlos Vicens y que cuenta en sus filas con 5 jugadores españoles: Víctor Gómez, Sergio Barcia, Gabri y Fran Navarro, además de Pau Víctor, exdelantero del Barcelona.