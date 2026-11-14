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AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Con la colaboración de

¡Preparándose para la vida después de Luka Modric! El AC Milan vuelve a fijarse en Angelo Stiller, centrocampista del Stuttgart, tras la llegada de Krosche

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El AC Milan intensifica sus esfuerzos para encontrar un sucesor a largo plazo de Luka Modric, con Angelo Stiller, destacado jugador del Stuttgart, como uno de sus principales objetivos. El club quiere reforzar su centro del campo y considera que el internacional alemán tiene el perfil ideal para liderar a su próxima generación.

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La búsqueda del próximo director de juego del Milan

Pese al paso de los años, Modric sigue desafiando al tiempo en San Siro. El veterano croata firmó una ampliación de contrato durante el verano y ha mantenido un nivel de rendimiento que justifica su continuidad en el once titular. El propio Modric sigue siendo optimista sobre su futuro y afirma que, mientras se sienta como ahora, no hay motivos para retirarse. Sin embargo, la directiva del Milan es muy consciente de que debe prepararse para el inevitable día en que el legendario organizador cuelgue las botas. Por eso ha intensificado la búsqueda de un heredero de características similares, capaz de dirigir el juego desde una posición retrasada.

Aunque el club había considerado anteriormente a Ardon Jashari como una posible solución, su estado de forma reciente y sus características tácticas específicas han llevado al departamento de ojeadores a explorar otras opciones. Según las informaciones, la búsqueda se ha ampliado para incluir a Yasin Ayari, del Brighton, y al centrocampista del Bournemouth Alex Scott, pero un nombre conocido está escalando posiciones en la lista de candidatos. Con la inminente llegada de Markus Krosche como nuevo responsable de fútbol, se espera que el Milan preste más atención al mercado alemán, que Krosche conoce a fondo y en el que ha demostrado su capacidad para identificar talentos de élite adaptados al fútbol moderno.

Stiller vuelve a estar en el punto de mira del Milan

El nombre de Stiller resultará familiar a quienes siguen los movimientos del Milan en el mercado, ya que se le vinculó anteriormente con un posible traslado a Italia hacia finales de 2024. El jugador de 25 años ha sido una revelación en la Bundesliga y se ha ganado una reputación por su capacidad para organizar el juego desde posiciones retrasadas y distribuir el balón con precisión con la zurda. Su capacidad para controlar el ritmo de un partido recuerda a las cualidades que el Milan valora en Modric, lo que lo convierte en un candidato natural para ese papel.

Los parámetros económicos de una posible operación ya empiezan a estar claros, pues el jugador tiene actualmente una cláusula de rescisión fijada en su contrato. Sin embargo, hay indicios de que el Stuttgart podría verse obligado a negociar si el jugador expresa su deseo de fichar por un club histórico como el Milan. Según las últimas informaciones de SempreMilan, Stiller tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros y varios grandes clubes le siguen de cerca. Esa cifra supone una inversión importante, pero la directiva del Milan podría considerarla necesaria para garantizar una transición fluida en la era posterior a Modric.

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Competencia y versatilidad táctica

VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images

El Milan no es el único club que sigue la situación de Stiller, ya que sus actuaciones han despertado el interés de varios grandes clubes de la Premier League que buscan un jugador especializado en labores defensivas. Algunos analistas incluso han comparado su impacto con el de Fabinho, exjugador del Liverpool, y apuntan que Angelo Stiller podría convertirse en el próximo Fabinho del Liverpool si el club decide reactivar su interés.

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Su inteligencia táctica le permite rendir tanto como único pivote como en un doble pivote, una versatilidad que el cuerpo técnico del Milan valora a la hora de confeccionar una plantilla competitiva para las competiciones nacionales y europeas.

Aunque la operación aún está en una fase inicial, especialmente porque Krosche todavía no ha asumido oficialmente su nuevo cargo en el club, está claro que se están sentando las bases para un verano de mucha actividad. El perfil del centrocampista alemán encaja a la perfección con la estrategia de fichajes basada en datos que el Milan ha adoptado en los últimos años, centrada en jugadores con un gran potencial técnico y margen para seguir desarrollándose.

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A medida que avance la temporada, los ojeadores del Milan seguirán muy de cerca las actuaciones de Stiller en Alemania. Ven en él la pieza que falta para mantener el dominio del club en el centro del campo durante los próximos años.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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