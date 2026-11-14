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El AC Milan intensifica sus esfuerzos para encontrar un sucesor a largo plazo de Luka Modric, con Angelo Stiller, destacado jugador del Stuttgart, como uno de sus principales objetivos. El club quiere reforzar su centro del campo y considera que el internacional alemán tiene el perfil ideal para liderar a su próxima generación.

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La búsqueda del próximo director de juego del Milan

Pese al paso de los años, Modric sigue desafiando al tiempo en San Siro. El veterano croata firmó una ampliación de contrato durante el verano y ha mantenido un nivel de rendimiento que justifica su continuidad en el once titular. El propio Modric sigue siendo optimista sobre su futuro y afirma que, mientras se sienta como ahora, no hay motivos para retirarse. Sin embargo, la directiva del Milan es muy consciente de que debe prepararse para el inevitable día en que el legendario organizador cuelgue las botas. Por eso ha intensificado la búsqueda de un heredero de características similares, capaz de dirigir el juego desde una posición retrasada.

Aunque el club había considerado anteriormente a Ardon Jashari como una posible solución, su estado de forma reciente y sus características tácticas específicas han llevado al departamento de ojeadores a explorar otras opciones. Según las informaciones, la búsqueda se ha ampliado para incluir a Yasin Ayari, del Brighton, y al centrocampista del Bournemouth Alex Scott, pero un nombre conocido está escalando posiciones en la lista de candidatos. Con la inminente llegada de Markus Krosche como nuevo responsable de fútbol, se espera que el Milan preste más atención al mercado alemán, que Krosche conoce a fondo y en el que ha demostrado su capacidad para identificar talentos de élite adaptados al fútbol moderno.

Stiller vuelve a estar en el punto de mira del Milan

El nombre de Stiller resultará familiar a quienes siguen los movimientos del Milan en el mercado, ya que se le vinculó anteriormente con un posible traslado a Italia hacia finales de 2024. El jugador de 25 años ha sido una revelación en la Bundesliga y se ha ganado una reputación por su capacidad para organizar el juego desde posiciones retrasadas y distribuir el balón con precisión con la zurda. Su capacidad para controlar el ritmo de un partido recuerda a las cualidades que el Milan valora en Modric, lo que lo convierte en un candidato natural para ese papel.

Los parámetros económicos de una posible operación ya empiezan a estar claros, pues el jugador tiene actualmente una cláusula de rescisión fijada en su contrato. Sin embargo, hay indicios de que el Stuttgart podría verse obligado a negociar si el jugador expresa su deseo de fichar por un club histórico como el Milan. Según las últimas informaciones de SempreMilan, Stiller tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros y varios grandes clubes le siguen de cerca. Esa cifra supone una inversión importante, pero la directiva del Milan podría considerarla necesaria para garantizar una transición fluida en la era posterior a Modric.

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Competencia y versatilidad táctica

Getty Images

El Milan no es el único club que sigue la situación de Stiller, ya que sus actuaciones han despertado el interés de varios grandes clubes de la Premier League que buscan un jugador especializado en labores defensivas. Algunos analistas incluso han comparado su impacto con el de Fabinho, exjugador del Liverpool, y apuntan que Angelo Stiller podría convertirse en el próximo Fabinho del Liverpool si el club decide reactivar su interés.

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Su inteligencia táctica le permite rendir tanto como único pivote como en un doble pivote, una versatilidad que el cuerpo técnico del Milan valora a la hora de confeccionar una plantilla competitiva para las competiciones nacionales y europeas.

Aunque la operación aún está en una fase inicial, especialmente porque Krosche todavía no ha asumido oficialmente su nuevo cargo en el club, está claro que se están sentando las bases para un verano de mucha actividad. El perfil del centrocampista alemán encaja a la perfección con la estrategia de fichajes basada en datos que el Milan ha adoptado en los últimos años, centrada en jugadores con un gran potencial técnico y margen para seguir desarrollándose.

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A medida que avance la temporada, los ojeadores del Milan seguirán muy de cerca las actuaciones de Stiller en Alemania. Ven en él la pieza que falta para mantener el dominio del club en el centro del campo durante los próximos años.