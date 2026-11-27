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Los lazos entre Marc-André ter Stegen y el FC Barcelona siguen intactos pese a su marcha al Ajax. La reciente visita del guardameta alemán a la Ciudad Condal ha dejado claro que mantiene su vínculo con el club azulgrana, no solo en lo contractual, sino también en lo médico, algo que abre interrogantes sobre su futuro cuando termine su cesión al conjunto neerlandés.

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Ter Stegen explicó el viernes, en una entrevista con ESPN, los motivos de su viaje a Barcelona durante el último parón internacional: aprovechó para visitar a su familia y pasar una revisión con los servicios médicos del club, según recoge el diario español «Sport».

Sus palabras llegan después de que su visita a la Ciudad Deportiva Joan Gamper despertara dudas sobre la naturaleza de su relación actual con el conjunto catalán y sobre si podía ser un indicio de un posible regreso en el futuro.

El portero alemán aclaró que el viaje no respondía solo a motivos familiares y recordó que sigue vinculado contractualmente al Barcelona: «Primero, fui a visitar a mi familia, y sigo siendo jugador del FC Barcelona». Además, señaló que había notado unas ligeras molestias físicas y que siempre procura darlo todo para mantenerse en forma y alcanzar su mejor nivel, por lo que aprovechó su estancia en la ciudad para someterse a un seguimiento médico.

Este paso refleja la enorme confianza que Ter Stegen deposita en los servicios médicos del Barcelona, que han tratado sus problemas físicos durante los últimos años. El guardameta aprovechó su estancia en Cataluña para recibir un tratamiento específico en la rodilla y controlar la evolución de la articulación, mientras se mantiene la coordinación entre los cuerpos médicos del Barcelona, del Ajax y de la selección alemana, lo que permite compartir valoraciones y aprovechar la experiencia de los médicos que conocen más a fondo su historial.

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El portero, de 34 años, considera positivo contar con varias opiniones médicas para tratar su caso, sobre todo porque los médicos del Ajax aún no han tenido ocasión de conocer los detalles de su historial con la misma profundidad que los servicios médicos del Barcelona. Eso explica que siga recurriendo al club español pese a disputar esta temporada con la camiseta del conjunto neerlandés, en un momento en el que intenta mantener la estabilidad física y evitar que se repitan los problemas que lastraron su carrera en las últimas campañas.

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En lo deportivo, Ter Stegen ha empezado a recuperar la continuidad que le habían arrebatado las lesiones: ha disputado 17 partidos oficiales con el Ajax entre todas las competiciones. Eso sí, se perdió el último encuentro ante el ADO Den Haag por unas molestias físicas, aunque volvió a entrenarse el jueves y confirmó su mejoría.

También elogió a su compañero Maarten Paes, que ocupó la portería en su ausencia, en una muestra de su aprecio por la competencia dentro del equipo neerlandés y por el papel de sus compañeros durante sus periodos de baja.

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Pese a la mejora de su situación deportiva, el futuro del guardameta alemán sigue abierto a varias posibilidades: tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2028, mientras que su cesión al Ajax concluye al término de la presente temporada.

No descartó volver al club catalán, aunque la presencia de Joan García como portero titular a las órdenes de Hansi Flick convierte la recuperación de su antiguo puesto en una tarea complicada.