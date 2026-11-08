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Danny Murphy cree que los rivales del Arsenal en la lucha por el título de la Premier League deberían estar muy preocupados después de que el equipo de Mikel Arteta ampliara a seis puntos su ventaja al frente de la clasificación. El excentrocampista considera que el club del norte de Londres está logrando resultados extraordinarios pese a no jugar a su máximo nivel.

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El Arsenal amplía su ventaja en la Premier League

El Arsenal aumentó su ventaja al frente de la Premier League con una trabajada victoria por 1-0 en casa ante el Hull el sábado. Martin Odegaard prolongó su extraordinaria temporada en el plano individual al marcar el gol decisivo y asegurar otros tres puntos cruciales.

Mientras tanto, el Manchester City sufrió una sorprendente derrota a domicilio ante el Nottingham Forest en el City Ground. Liam Delap impulsó al equipo local hacia una victoria inesperada, que supuso la tercera derrota liguera consecutiva del City y permitió al Arsenal ampliar su ventaja a seis puntos. El Brighton, que está en un gran momento, es el único equipo que ha vencido al Arsenal esta temporada. Buscará recortar distancias cuando reciba al Brentford en el Amex Stadium.

Murphy advierte a los rivales del Arsenal por el título

Tras los sorprendentes resultados del fin de semana, Murphy sostiene que los rivales del Arsenal en la lucha por el título deberían estar muy preocupados por la clasificación actual. El excentrocampista señaló que el equipo de Mikel Arteta ocupa cómodamente el primer puesto pese a no haber alcanzado su mejor nivel durante buena parte de la temporada.

«Creo que lo preocupante para los demás es que hayan conseguido tantas victorias y tantos puntos sin haber jugado realmente tan bien», explicó Murphy al analizar los partidos del fin de semana en Match of the Day. «Quizá estuvieron sobresalientes en el partido contra el Chelsea, pero, aparte de eso, han sacado los partidos adelante por poco».

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El Arsenal va camino de un título histórico

El Arsenal ha sumado la impresionante cifra de 27 puntos en sus diez primeros partidos de la temporada. Murphy destacó que los equipos con una ventaja estadística de este calibre a estas alturas suelen acabar levantando el trofeo de la Premier League.

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«Estas cifras, 27 puntos después de diez partidos, normalmente significan que ese club gana el título», añadió el excentrocampista del Liverpool y el Tottenham.

Murphy también lanzó un pronóstico inquietante para el resto de la liga al insistir en que el Arsenal se encuentra en una posición magnífica. Añadió: «Este equipo todavía puede dar más, que no quepa ninguna duda».

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Se avecinan partidos de gran importancia

El Arsenal tratará de mantener su firme dominio del primer puesto cuando vuelva a competir en la Premier League tras el parón internacional. Le espera una exigente visita a St James' Park para enfrentarse al Newcastle.

Después del duelo contra el Newcastle, los hombres de Arteta tendrán que preparar rápidamente un difícil compromiso europeo. Recibirán al Borussia Dortmund en la Champions League solo tres días después. A continuación, el Arsenal recibirá al Manchester City en el norte de Londres en un partido que podría tener una gran repercusión en la lucha por el título.