Según «Sport Bild», Kylian Mbappé, compañero de Olise en la selección francesa, promovió su fichaje por el Real Madrid durante el último Mundial.

Según el artículo, Mbappé mantuvo un estrecho contacto con el delantero del Bayern para convencerlo de fichar por el Real Madrid. La estrella madridista le aseguró que el club lo necesitaba y le mostró lo bien que encajarían juntos en el equipo.

Además, el jugador de 27 años le habría vendido a su compañero de selección las ventajas de vivir en la capital española y se habría deshecho en elogios hacia la ciudad y el estilo de vida. Según la información de *Sport-Bild*, Mbappé «cortejó» literalmente a Olise durante las aproximadamente cinco semanas que duró el Mundial.

Además, Mbappé habló con Florentino Pérez y le garantizó «señales positivas» del jugador. La Liga de Campeones es clave en los planes del futbolista del Bayern.

Tras la decepción en semifinales del Mundial contra España, Olise quiere ganar un gran título cuanto antes. Sin embargo, al jugador de 24 años le crecen las dudas sobre si podrá lograrlo con la camiseta del Bayern. Aunque con el equipo alemán cayó en cuartos de final en 2025 y en semifinales en 2026 de la máxima competición europea, cree que las posibilidades de alcanzar el gran triunfo con los blancos son mucho mayores.

Getty Images

El futuro de Michael Olise en el Bayern sigue lleno de incógnitas.

Sin embargo, el Bayern quiere retenerlo y ya prepara una renovación que elevaría su salario de 14 a 25 millones de euros anuales.

Además, sigue vigente el pacto entre Herbert Hainer y Pérez de no fichar jugadores de la otra parte sin previo aviso, y el Madrid aún no ha comunicado intención alguna al Bayern.

En los últimos meses, el director deportivo Max Eberl, Hainer y el presidente Uli Hoeneß han repetido que Olise no está en venta. Se asegura que ni una oferta superior a 200 millones de euros haría dudar en la Säbener Straße, ya que el contrato del francés no incluye cláusula de rescisión.

Getty Images

¿Quiere Michael Olise abandonar el FC Bayern este verano?

Por ello, Mundo Deportivo y, más tarde, The Athletic aseguraron que el Real Madrid considera «prácticamente imposible» ficharlo. Antes, el diario francés L’Équipe —habitualmente bien informado— había publicado que Olise confesó a sus compañeros, durante el Mundial, su deseo de fichar por el Real Madrid.

Sky lo desmintió poco después: el zurdo no planea irse. Su agente también tranquilizó al club: «No os preocupéis, nos quedamos».

Pese a todo, su valor deportivo para el Bayern es incuestionable: en sus dos primeras temporadas sumó 96 participaciones en goles en 107 partidos y, en el Mundial, batió el récord de asistencias con siete. Nunca antes un jugador había dado más asistencias en un Mundial; hasta ahora, el récord lo ostentaba la leyenda brasileña Pelé, con seis asistencias en la fase final de 1970.