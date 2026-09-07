Según informaciones de la Bild, ya existirían desde la pretemporada «bastantes dudas» dentro del club sobre si Demichelis tiene los enfoques adecuados para el juego del Leipzig.

Según esa información, internamente se habría tratado el hecho de que el técnico de 45 años habría mostrado muy pocas ideas en el juego con balón a lo largo de su trayectoria como entrenador hasta ahora.

Esto pudo verse, entre otras cosas, el pasado fin de semana, cuando Leipzig tuvo enormes problemas para generar situaciones de peligro ante un Werder Bremen defensivamente muy bien organizado. «Nuestra ocupación del área no fue lo suficientemente buena. Contra un rival muy replegado encontramos muy pocas soluciones», comentó, entre otros, el director general deportivo Marcel Schäfer.

La derrota por 3-1 ante el SVW fue un «verdadero toque de atención», continuó Schäfer, del que ahora hay que sacar de inmediato las conclusiones correctas. «No hace falta señalar a jugadores concretos, espero una actuación claramente distinta. Con nuestras propias exigencias no podemos simplemente pasar página de este partido.»

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¿Por cuánto tiempo firmó Martin Demichelis con el RB Leipzig?

Demichelis asumió el cargo de entrenador jefe del club sajón apenas el pasado verano como sucesor del destituido Ole Werner. Antes, el exdefensa del FC Bayern de Múnich había trabajado en el descendido español RCD Mallorca.

Para fichar al argentino, Leipzig incluso habría hecho uso de una cláusula de salida en el contrato de Demichelis. Su vínculo con el RB se extiende hasta 2028.

En el arranque de la Bundesliga, Leipzig celebró una victoria por 3-0 ante el Borussia Mönchengladbach. También en la Copa de Alemania no dio opción: el Eintracht Trier, de la Regionalliga, fue derrotado con un contundente 6-0.