Preocupación y optimismo: el entrenamiento del Barcelona trae noticias contradictorias para Flick

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El Barcelona comienza este lunes su preparación para el duelo ante el Villarreal, que se disputará el próximo domingo, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga.

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Según informa el diario Sport, Jules Koundé sigue ausente de los entrenamientos, mientras que Dani Olmo ha vuelto a trabajar con sus compañeros.

La recuperación de Koundé se está prolongando más de lo previsto. Según la información a la que ha tenido acceso «Sport», el defensa francés todavía no ha podido volver a los entrenamientos con el grupo este lunes.

Esta ausencia sorprende, sobre todo porque las previsiones apuntaban a que los días sin competición permitirían al defensa francés librarse de las molestias que padece.

Koundé sufrió un esguince en el tobillo izquierdo el pasado 17 de octubre, durante el partido ante el Real Betis. Las estimaciones iniciales apuntaban a una baja de aproximadamente una semana. Sin embargo, hoy, 16 de noviembre, se cumplen exactamente 30 días de aquella lesión, es decir, 4 semanas y dos días, sin que el jugador haya podido recuperar las sensaciones necesarias para volver a entrenarse con normalidad.

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Las señales que advertían de una posible complicación en la recuperación aparecieron pronto. Tras el partido contra el Real Betis, se vio a Koundé bajar del autobús del equipo con una cojera muy evidente.

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Después de que remitiera la inflamación del tobillo, el propio jugador francés comprobó que el dolor persistía y que la lesión necesitaría más tiempo del estimado inicialmente.

En el club se esperaba que el parón internacional diera el impulso final y decisivo a su recuperación. Sin la presión de los partidos y con tiempo para trabajar de forma individual, el escenario parecía propicio para que el defensa francés volviera a los entrenamientos con el grupo esta semana. Sin embargo, ese paso sigue pendiente.

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Koundé mantiene su deseo de volver cuanto antes, pero su presencia en la convocatoria para el partido ante el Villarreal dependerá de que pueda entrenarse con sus compañeros y responda bien al aumento progresivo de las cargas de trabajo. A 6 días del encuentro, su situación sigue sin estar definida.

Dani Olmo, la buena noticia del entrenamiento

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La buena noticia para el técnico Hansi Flick es el regreso de Dani Olmo. El centrocampista volvió a entrenarse este lunes con el resto de sus compañeros, tras una ausencia de casi 4 semanas por una lesión en el aductor izquierdo, que sufrió el pasado 20 de octubre durante el partido de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain.

Aunque las estimaciones iniciales fijaban el periodo de recuperación en torno a un mes, la evolución del jugador en las últimas semanas ha sido muy positiva, y ahora está en condiciones de volver a entrenarse con el equipo.

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El parón internacional ha permitido a Dani Olmo avanzar en la puesta a punto sin necesidad de precipitarse ni forzar los plazos previstos para su recuperación.

Ahora, el plan pasa por aprovechar los próximos entrenamientos para que Olmo recupere las sensaciones con el balón y el ritmo de competición.

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El club confía en que el jugador esté disponible para el partido del próximo domingo ante el Villarreal, aunque será su respuesta a los entrenamientos con el grupo la que determine si recibe el alta médica definitiva para volver a los terrenos de juego.