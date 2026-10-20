El césped de Sevilla está en mal estado, según ha dicho el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido contra el Feyenoord.

Debido a las obras en el Estadio Benito Villamarín, el Real Betis disputa sus partidos de la Champions League en otro estadio: La Cartuja.

La Cartuja es un estadio de Sevilla con capacidad para unos 70.000 espectadores. Fue construido en 1999 con motivo del Campeonato Mundial de Atletismo.

Actualmente se utiliza principalmente para partidos de fútbol. Entre 2021 y 2024 se disputó allí la final de la Copa del Rey, y la selección española también juega en él con frecuencia.

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Sin embargo, el césped se encuentra esta semana en muy mal estado, según explicó Pellegrini en la rueda de prensa. «Normalmente, el césped está muy bien, pero lamentablemente esta semana no se le pudo aplicar ningún tratamiento. Pero un césped en mal estado afecta a los dos equipos».

El partido entre el Real Betis y el Feyenoord comenzará el miércoles a las 21:00 horas y podrá verse íntegramente en Ziggo Sport.