Preocupación por la final del Mundial pese al buen tiempo

Según «Marca», preocupa la celebración de la final del Mundial por los incendios cercanos al estadio, que han degradado gravemente la calidad del aire.

El domingo a las 21:00 h (hora de los Países Bajos), Argentina y España iniciarán la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En este Mundial ya se suspendieron temporalmente varios partidos por tormentas y rayos, pero ese no será el motivo el domingo: no se esperan truenos ni rayos durante el encuentro.

La principal preocupación es la salud de los jugadores, pues la calidad del aire en la zona es extremadamente mala por los incendios en Canadá.

Las autoridades locales han solicitado reducir al máximo las actividades al aire libre. Se monitorea el AQI (Air Quality Index), que mide las partículas contaminantes en el aire y puede variar en horas según el viento.

Si supera ciertos umbrales, las autoridades sanitarias lo declaran inseguro para el ejercicio intenso.

El jueves, varias estaciones de Nueva Jersey midieron niveles que fueron de «insalubre para grupos vulnerables» a «extremadamente peligrosos» en momentos puntuales.

La FIFA no ha fijado públicamente un umbral de contaminación para aplazar un partido, por lo que la decisión quedaría en manos de las autoridades sanitarias y meteorológicas.