Preocupación por la estrella del Bayern: Konrad Laimer, sustituido pronto por lesión en una dura prueba

En un duelo, el internacional austríaco se lesionó aparentemente en la pierna derecha. A partir de las imágenes no se pudo determinar con certeza si el austríaco tenía afectada la rodilla, el muslo o ambas cosas.

Sin embargo, Laimer parecía tener fuertes dolores, abandonó el campo apoyado por dos asistentes del Bayern de Múnich y fue vendado de inmediato.

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El entrenador Vincent Kompany sustituyó al jugador de 29 años en el minuto 9 por Sacha Boey, que todavía debe abandonar el conjunto muniqués en este periodo de traspasos.

El duelo con el tercero de la pasada temporada de la Bundesliga es la penúltima prueba del Bayern antes de la Supercopa contra el Borussia Dortmund el sábado de la próxima semana. El martes, el campeón récord alemán todavía se enfrenta al equipo de Segunda 1. FC Heidenheim.

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