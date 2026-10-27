Preocupación por Kompany: «Esto es serio. Mi mujer es médica y me ha dicho que...»

Todavía pasarán semanas antes de que Vincent Kompany vuelva al banquillo del Bayern de Múnich, según informa el reconocido periodista alemán Marcel Reif. El entrenador belga se desplomó el viernes en las instalaciones de entrenamiento del club y sigue hospitalizado.

El pasado viernes, Kompany se desplomó mientras presenciaba una sesión de entrenamiento del equipo sub-23 del Bayern de Múnich. Incluso llegó un helicóptero de emergencias al campo, aunque finalmente no fue necesario.

El exjugador, que militó entre otros equipos en el Manchester City, fue trasladado en ambulancia al hospital, donde permanece ingresado. Según los medios alemanes, Kompany padece una infección vírica.

Reif sostiene que la recuperación de Kompany podría durar meses, y no semanas. «No se trata de un simple resfriado leve. Es algo serio. Mi mujer es médica y me lo ha dicho. Así que dejemos de especular. Incluso un resfriado común suele afectar al músculo cardíaco. Es algo serio», afirmó.

En Sport BILD, Reif añadió que espera no ver a Kompany durante un tiempo. «No quiero verlo durante un tiempo, ni saber nada de él ni nada por el estilo. Que se recupere con toda tranquilidad, eso es lo que importa. Todo lo demás es secundario. El Bayern saldrá adelante. Lo que importa mucho más es que vuelva a estar completamente recuperado», concluyó.

Harry Kane también quiso mostrar su apoyo al entrenador el lunes por la noche. El inglés ganó el Balón de Oro y le deseó una pronta recuperación a Kompany en su discurso.

El Bayern ocupa actualmente el primer puesto de la Bundesliga. El club tiene los mismos puntos que el Borussia Dortmund. Ambos equipos se enfrentarán el sábado por la noche.