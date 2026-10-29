Las pruebas médicas del día siguiente a la victoria por 3-2 ante los Lobos serán las que aclaren definitivamente el estado de Treu. La jugada que encendió las alarmas se produjo poco antes del descanso: en el minuto 39, Treu quedó tendido en el suelo tras un duelo con Cleiton, del Wolfsburgo, y avisó de inmediato al banquillo de que necesitaba ser sustituido.

El entrenador del SC, Schuster, declaró tras el pitido final: «Para poder dar información realmente detallada, tenemos que esperar a las pruebas de mañana. Pero, por ahora, parece que quizá haya tenido suerte dentro de la desgracia». Hay grandes esperanzas de que el diagnóstico no sea grave, ya que a los de Brisgovia les espera una fase exigente de la temporada.

El próximo sábado, el Sport-Club visitará al FC Augsburgo a las 15:30, antes de jugar el jueves siguiente, a las 18:45, su partido de la Conference League en la ciudad turca de Trabzon. El bloque previo al parón de selecciones se cerrará el domingo, a las 17:30, con el partido en casa contra el 1. FC Union Berlin. Tres compromisos oficiales en ocho días para los que Schuster necesita a su lateral titular.

Las cifras también reflejan la importancia de Treu para el juego del Friburgo. Schuster ha contado con el diestro en doce partidos oficiales. Salvo en el estreno de la Bundesliga, en la victoria por 4-1 ante el Werder Bremen, Treu siempre ha formado parte del once inicial y ha correspondido a esa confianza con actuaciones sólidas y constantes.

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Philipp Treu ha disputado hasta ahora tres partidos completos con Jürgen Klopp

La progresión del defensa tampoco pasó inadvertida para el seleccionador Jürgen Klopp. En septiembre, Klopp convocó por primera vez al jugador del Friburgo con la selección. Treu fue uno de los pocos futbolistas que disputaron los 90 minutos en tres encuentros: el 1-1 en Países Bajos, el 2-0 ante Serbia y el empate sin goles en Grecia.

Ahora Treu corre el riesgo de sufrir un contratiempo en el peor momento. El jueves 5 de noviembre, Klopp anunciará la convocatoria para los próximos duelos de la Nations League: a domicilio en Belgrado contra Serbia (13 de noviembre) y ante su afición en el Estadio Olímpico de Berlín contra Países Bajos (16 de noviembre).

Después de reunir en septiembre una convocatoria XXL de 44 jugadores, el seleccionador la reducirá esta vez a 23 futbolistas. Que Treu pueda conservar su puesto dependerá ahora, probablemente, del diagnóstico médico.