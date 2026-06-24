Preocupación en la concentración de Inglaterra: dos jugadores clave generan dudas antes del partido contra Panamá

La inquietud crece en la concentración de Inglaterra a pocos días de enfrentar a Panamá en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Según la BBC, el equipo médico evaluará a Reece James y Declan Rice antes del último partido de grupo contra Panamá.

Rice, de 27 años, salió cojeando del estadio de Boston tras el 0-0 ante Ghana y llevaba un vendaje en la pantorrilla izquierda.

Fuentes cercanas aseguran que la lesión no pone en riesgo su participación en el torneo.

De todos modos, necesita reposo y una valoración antes de confirmar su presencia, pues el seleccionador Thomas Tuchel debe valorar los riesgos de alinearlo.

Además, el centrocampista del Arsenal ya fue sustituido ante Croacia por dolor neuropático en los tendones de una rodilla lesionada.

James, que terminó el encuentro ante Ghana, será revisado en las próximas 24 horas como medida de precaución.

Aun así, los médicos lo revisarán en las próximas 24 horas.

El capitán del Chelsea tiene un historial de lesiones, así que se controlará su carga de trabajo.

Según The Telegraph, Rice abandonó el estadio Gillette cojeando y con una venda en la pierna izquierda, aunque esbozó una sonrisa ante los medios.

No es de extrañar, pues ha jugado 55 partidos con el Arsenal y otros ocho con Inglaterra esta temporada 2025-2026.

Según el diario, sufre un dolor neuropático en los isquiotibiales, por lo que Tuchel decidió sustituirlo en la segunda parte del partido inaugural pese a que la victoria aún no estaba asegurada. El objetivo era, sencillamente, proteger al recién nombrado vicecapitán. Porque, como siempre ha subrayado el seleccionador de Inglaterra: el jugador, sus necesidades y su salud son siempre lo primero».

Aun así, Rice evitó hablar de su estado. Tras el empate con Ghana, el mediocampista del Arsenal volvió a ejercer de vicecapitán y animó a la afición: «Siempre es difícil jugar contra un equipo en el que los 11 jugadores se repliegan a la defensa de esta manera, pero tenemos que encontrar soluciones. Seguimos teniendo buenas posibilidades de liderar el grupo frente a Panamá, así que debemos mantener una actitud positiva».