Preocupación en Francia: la cumbre entre Liverpool y Chelsea asesta un golpe a Zidane

La selección francesa recibió un posible golpe antes del próximo parón internacional, después de que su defensa Maxence Lacroix se viera obligado a abandonar lesionado el partido entre Chelsea y Liverpool, en la noche de ayer miércoles, en el marco de los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa.

Lacroix, de 26 años, formaba parte del once titular del Chelsea en el centro de la defensa junto a su compatriota Wesley Fofana, pero sufrió la lesión antes del final de la primera parte, tras notar molestias en la parte posterior del muslo izquierdo, por lo que abandonó el terreno de juego y Levi Colwill entró en su lugar.

La lesión se produjo durante un contraataque del Liverpool, cuando el defensa francés ralentizó su movimiento justo después de apoyarse en su pierna izquierda, antes de pedir el cambio, en un momento en que el marcador señalaba empate a 1, después de que Morgan Rogers y Cody Gakpo anotaran los goles de sus respectivos equipos de penalti, teniendo en cuenta que el conjunto red acabó resolviendo el partido a su favor en la tanda de penaltis.

Zidane pendiente de la evolución de la lesión de Lacroix

La lesión de Lacroix llega en un momento delicado, después de que se haya convertido en uno de los elementos fundamentales de la defensa del Chelsea esta temporada, ya que ha sido titular en 10 de los 11 partidos que ha disputado el equipo.

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La lesión genera dudas sobre su posible inclusión en la lista de la selección francesa durante el próximo parón internacional, que está previsto que anuncie Zinedine Zidane el 6 de noviembre, de cara a los enfrentamientos ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA, según la cadena francesa RMC.

La selección francesa se enfrenta a su homóloga italiana en el estadio de San Siro el 12 de noviembre, antes de medirse a Turquía en Burdeos el día 15 del mismo mes.

Lacroix estuvo presente en los cuatro partidos que disputó la selección francesa durante el primer parón internacional bajo la dirección de Zidane, y fue titular en tres de ellos, junto a Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet y Lenny Yoro.

Todavía no está claro el tiempo que estará de baja el defensa francés, a la espera de determinar la naturaleza de la lesión y su gravedad, lo que decidirá sus posibilidades de participar con la selección de su país en la próxima cita.

Dembélé aumenta las preocupaciones de la selección francesa

Las preocupaciones no se limitan a Lacroix, ya que Zidane afronta otro caso de incertidumbre sobre la disponibilidad de Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain y ganador del Balón de Oro de 2025.

Dembélé había abandonado el partido de su equipo ante el Barcelona en la Liga de Campeones antes de su finalización, tras sufrir una lesión en el músculo del muslo izquierdo, que se prevé que lo aleje de los terrenos de juego durante tres semanas.

Este plazo implica que el regreso de Dembélé podría coincidir con el parón internacional, lo que pone en duda su participación en los enfrentamientos ante Italia y Turquía, y aumenta los desafíos que afronta Zidane antes de anunciar su próxima lista.