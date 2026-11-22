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Lamine Yamal, estrella del Barcelona, recibió tratamiento de un fisioterapeuta por un problema en el tobillo durante el calentamiento previo al duelo ante el Villarreal de este domingo, lo que generó una preocupación momentánea en el conjunto catalán.

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El diario español «Mundo Deportivo» informó de que Lamine Yamal generó cierta inquietud antes del inicio del partido entre el Barcelona y el Villarreal, después de verse obligado a recibir tratamiento de un fisioterapeuta.

La estrella del conjunto catalán comenzó el calentamiento con normalidad, pero tuvo que detenerse al cabo de unos minutos, quitarse la bota y recibir un masaje del fisioterapeuta durante varios minutos.

Después, el problema no fue a más: Lamine volvió a calzarse la bota y retomó el trabajo con normalidad. Además, completó el calentamiento con disparos a portería sin mostrar ninguna señal preocupante.

Todo apunta a que el asunto no pasó de un susto pasajero, ya que Yamal comenzó el partido con total normalidad.

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Esta temporada, el entrenador Hansi Flick ha recurrido mucho a los servicios del jugador, que se ha convertido en uno de los futbolistas con más presencia en el once inicial, ante la dificultad de suplir su influencia ofensiva.

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Yamal ha disputado los 16 partidos que el Barcelona ha jugado en todas las competiciones hasta el 22 de noviembre, todos ellos como titular, y encabeza la lista de jugadores de la plantilla con más minutos, con 1355.

Esta utilización constante ha vuelto a poner el foco en la gestión de la carga física del joven futbolista, sobre todo por la acumulación de compromisos nacionales, continentales e internacionales.

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La Cadena SER informó el pasado mes de octubre de que el cuerpo técnico del Barcelona considera que Yamal tiene la capacidad de dosificar su esfuerzo sobre el terreno de juego, lo que explicaría que pueda rendir durante largos periodos sin acusar el cansancio en la misma medida que algunos de sus compañeros.

Su estado físico también fue objeto de atención durante el último parón internacional de noviembre, cuando se perdió el partido de la selección española ante Chequia por molestias en la rodilla derecha, antes de volver a jugar ante Inglaterra.

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El diario español «El País» señaló que el Barcelona también consideraba que el jugador necesitaba descansar, dado el volumen de minutos que acumulaba con el equipo desde el inicio de la temporada.

Estos datos ponen de relieve la responsabilidad que recae sobre el cuerpo técnico del Barcelona en la gestión de una de sus principales armas ofensivas, sobre todo porque mantener su puesta a punto física es un factor clave en los planes del equipo durante una temporada en la que las competiciones nacionales se solapan con los compromisos europeos e internacionales.