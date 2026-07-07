Prensa internacional: Bélgica se venga de Trump en el fútbol

La eliminación de Estados Unidos en octavos del Mundial 2026, al caer 4-1 ante Bélgica, El encuentro, disputado de madrugada en el Lumen Field de Seattle, generó alivio en la prensa internacional por razones éticas. El caso de Folarin Balogun, quien jugó sin incidir en el marcador, ensombreció el partido por la injerencia política.

El diario alemán Bild tituló: «Bélgica se venga del fútbol mundial», al recordar la polémica generada por la participación del delantero tras la intervención del presidente Donald Trump ante la FIFA para anular su suspensión automática por una entrada violenta contra Bosnia y Herzegovina.

La prensa internacional celebró casi por unanimidad la victoria belga, pues consideró que se “restableció el honor” al dejar en segundo plano el escándalo de injerencia política, sancionable según el reglamento de la FIFA.

Cuando Baljugon saltó al césped 29 minutos antes del pitido inicial, los aficionados locales lo ovacionaron; durante el encuentro, sin embargo, apenas intervino, más allá de una supuesta simulación y un disparo final.

The Athletic, la sección deportiva del New York Times, destacó que el delantero del Mónaco, sin culpa directa, se convirtió en el centro de la polémica en las últimas 36 horas.

Sobre el campo, su influencia fue nula. The Athletic recordó que su presencia se produjo un día después de la polémica decisión de la FIFA de levantar la suspensión que le impedía jugar tras la roja.

La Federación Belga había anunciado que impugnaría la elegibilidad del jugador si aparecía en la lista del árbitro, pero tras la goleada ya no fue necesario.

Los medios criticaron con dureza al equipo de Mauricio Pochettino:Con decenas de millones de estadounidenses viendo el partido, un entusiasmo sin precedentes y una retransmisión en horario de máxima audiencia, era una oportunidad única para la selección masculina de Estados Unidos, sus jugadores y el deporte, pero la desperdiciaron y fracasaron en la prueba más importante de sus vidas».

En Inglaterra, el «Daily Mail» tituló con ironía: «¡Dad la vuelta a la mesa!», y añadió: «Ni siquiera Trump pudo salvar a Estados Unidos de la eliminación», pues el presidente «estaba preocupado por el delantero equivocado».

El rotativo británico añadió: «Se le concedió su deseo de anular la suspensión de Balogun, pero al final eso no tuvo un impacto significativo, ya que, a lo largo de más de 90 minutos emocionantes y agotadores en Seattle, fue el delantero belga Charles De Ketelaere quien contribuyó a decidir el resultado de este partido».

«The Sun» habló de «desastre» y «catástrofe» para el anfitrión, que encajó «el peor gol de la historia del Mundial» por el error del portero Matt Freese en el tercer tanto belga.

El diario español «Marca» elogió a Bélgica: «Convirtieron la confusión en furia y la polémica en fútbol». En una noche marcada por el caso Balugon, los Diablos Rojos arrollaron a Estados Unidos y eliminaron al último anfitrión gracias a los goles de De Ketelaere, Vanaken y Lukaku, firmando su mejor actuación en un Mundial en el momento decisivo».

El diario español concluía: «Ni el ambiente, ni la elegancia, ni el sueño americano detuvieron a Bélgica, que se hizo justicia y avanzó a cuartos para enfrentar a España».

Con este resultado, Bélgica eliminó al anfitrión en octavos, en un duelo donde lo político superó lo deportivo, pero en el que, al final, el fútbol impuso su propia justicia.