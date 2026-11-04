La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha dado a conocer la lista de jugadores nominados a competir por el premio al mejor jugador joven de África de 2026, que ha contado con una destacada presencia árabe con la participación de cuatro jugadores, encabezados por el marroquí Ayoub Bouaddi, estrella del Manchester City.

Junto a Bouaddi, la lista incluyó al egipcio Hamza Abdelkarim, jugador del Barcelona; al marroquí Abdellah Ouazane, jugador del Ajax neerlandés; además del argelino Ibrahim Maza, estrella del Bayer Leverkusen alemán.

El cuarteto árabe se enfrenta a la competencia de un grupo de los talentos emergentes más destacados del continente, encabezados por Yan Diomande, jugador del Real Madrid y de la selección de Costa de Marfil, considerado uno de los nombres más notables de la lista.

Las nominaciones también incluyeron a Christian Kofane, jugador del Bayer Leverkusen y de la selección de Camerún; a Christ Inao, jugador de la Fiorentina y de la selección de Costa de Marfil; y a Caleb Yirenkyi, jugador del Coventry City y de la selección de Ghana.

La lista abarcó asimismo a Ismaël Camissoko, jugador del Étoile Mandé y de la selección de Malí, y a Ibrahima Mbaye, jugador del Aston Villa y de la selección de Senegal.