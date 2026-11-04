El trío marroquí formado por Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, Brahim Díaz, extremo del Real Madrid, e Ismael Saibari, delantero del Bayern de Múnich, encabeza la lista de candidatos al premio de Mejor Jugador Africano de 2026, anunciada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) este miércoles, en una lista que registró la ausencia de la estrella egipcia Mohamed Salah, jugador del Trabzonspor turco.

La lista final incluyó a 10 jugadores que competirán por el premio, con una presencia marroquí de tres nombres, lo que confirma la fuerte representación del fútbol marroquí entre las principales estrellas del continente africano, mientras que Salah quedó fuera de las nominaciones pese a su destacada posición en el fútbol africano.

La ceremonia de entrega de los premios de la CAF de 2026 se celebrará el lunes 7 de diciembre próximo, en la ciudad nigeriana de Lagos, y se espera que el acto cuente con la presencia de una selección de las principales estrellas del fútbol africano, junto a entrenadores y representantes de federaciones y clubes.

La lista de candidatos incluyó también al marfileño Amad Diallo, jugador del Manchester United, al congoleño Yoane Wissa, jugador del Newcastle United, al ghanés Antoine Semenyo, jugador del Manchester City, y al sudafricano Tebogo Mokoena, jugador del Sundowns, junto al trío senegalés formado por Ismaïla Sarr, jugador del Crystal Palace, Pape Gueye, jugador del Villarreal, y Sadio Mané, estrella del Al-Nassr saudí.

La pugna más destacada por el premio de Mejor Jugador Africano en 2026 se considera entre Marruecos y Senegal, ya que cada uno de estos países cuenta con 3 jugadores.

Achraf Hakimi sobresale entre los nombres más destacados nominados para ganar el premio, después de mantener su protagonismo con el Paris Saint-Germain, mientras que Brahim Díaz e Ismael Saibari buscan aprovechar su brillante rendimiento con el Real Madrid y el Bayern de Múnich para reforzar sus opciones en la disputa del título continental.

La ausencia de Mohamed Salah representa la mayor sorpresa de la lista, después de que el capitán de la selección de Egipto se acostumbrara a estar dentro del círculo de competencia por los premios individuales africanos, teniendo en cuenta que ha conquistado este galardón en dos ocasiones.

Hakimi se había coronado con el premio de Mejor Jugador Africano de 2025, durante la ceremonia que se celebró en la capital marroquí, Rabat, el 19 de noviembre, tras superar a sus rivales gracias a su temporada excepcional, que incluyó su coronación con el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa, la Liga de Francia, la Copa de Francia y la Supercopa de Europa, además de alcanzar la final del Mundial de Clubes 2025.