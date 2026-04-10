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Alice Kopp

Traducido por

Premier League: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos en directo por televisión y en streaming?

Premier League

¿Tenéis preguntas sobre la retransmisión de la Premier League en Alemania? Os ofrecemos información sobre dónde verla en televisión y en streaming.

La Premier League engancha desde el primer minuto, aunque solo quieras asomarte un segundo. Aunque los derechos están claros, conviene tener una visión general: ¿quién emite cada partido?, ¿dónde sigue la señal en simultáneo? y ¿cómo acceder de forma fiable al streaming? SPOX recopila aquí los principales recursos.

Premier League, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos en directo por televisión y en streaming?

West Ham vs Wolverhampton
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Arsenal vs Bournemouth
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Brentford vs Everton
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Burnley vs Brighton
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Liverpool vs Fulham
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Crystal Palace vs Newcastle
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Sunderland vs Tottenham
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Nottingham Forest vs Aston Villa
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Chelsea vs Manchester City
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Manchester United vs Leeds
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A Premier League trophy logo is seen on a matchball ahead of the English Premier League football Getty Images

La Premier League en TV y streaming: Sky y WOW son los principales proveedores.

A diferencia de la Bundesliga, todos los encuentros se ven en Alemania por Sky. La plataforma de pago transmite cada partido en directo, ya sea de forma individual o en la señal conjunta. Fuera de casa, puedes seguir los duelos por streaming a través de Sky Go (con abono) o de forma flexible con WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky retransmite la Carabao Cup. Si quieres ver la Premier League y la Copa de la Liga, este es tu sitio. Así todo es más sencillo.

Consulta toda la info sobre la retransmisión de la Premier League en el marcador en directo de SPOX.

Como alternativa, también podéis pasaros por aquí, ¡ya que retransmitimos en directo los partidos más destacados de la Premier League! Aquí encontraréis los marcadores. 

Multipartido o partido individual: así es una jornada típica de la Premier League.

Según la hora del partido, solo tenéis que elegir entre dos opciones: el encuentro en exclusiva o la conferencia, ideal cuando se juegan varios duelos a la vez. Especialmente los sábados y miércoles, la conferencia es la forma más ágil de seguir la jornada; si un partido se calienta, siempre podéis cambiar de canal.

A detailed view of a replica Premier League Trophy Getty Images

Premier League: breve perfil de la competición

CompeticiónPremier League (Inglaterra)
Equipos20
Formato de la temporada38 jornadas (ida y vuelta)
Transmisión en AlemaniaSky (TV) / Sky Go y WOW (transmisión en directo)
Horarios habituales de los partidosViernes 21:00, sábados 13:30, 16:00 y 18:30, domingos 15:00 y 17:30, entre semana 20:30 y 21:00.
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