Premier League: el Manchester City ocultó costes por valor de mil millones de euros

El Manchester City ha infringido durante nueve años las normas financieras de la Premier League, según se puede leer este martes en la página web de la Premier League. Anteriormente ya se supo que el gigante inglés fue declarado culpable de nada menos que 114 infracciones de la normativa en materia financiera.

La Premier League ofrece ahora por primera vez una declaración. Al Manchester City se le reprocha, entre otras cosas, haber firmado contratos falsos con socios comerciales, en los que los acuerdos entre todas las partes se reflejaban de forma incorrecta. De este modo, el club pudo reducir los costes sobre el papel y aumentar los ingresos.

El Manchester City ha podido mantener fuera de la vista de los supervisores 1.050 millones de euros en costes al incumplir las normas. Asimismo, la situación financiera fue valorada de forma más favorable de lo que realmente era, por lo que las consecuencias se demoraron durante años.

Además, los Citizens gastaron durante años mucho más de lo permitido por la Premier League y la UEFA. También se reprocha al Manchester City no haber prestado colaboración en la investigación, que duró cuatro años.

La comisión independiente emitirá su veredicto en una futura vista. El Manchester City, que declara ser inocente, tiene hasta este viernes para recurrir las acusaciones.

El Manchester City está «decepcionado y sorprendido» por el veredicto de la comisión independiente. «El club rechaza las acusaciones de la Premier League y dispone de una amplia cantidad de pruebas irrefutables para respaldar sus posturas en este caso», se puede leer en la web del club.

La directiva del club estudia ahora qué medidas legales pueden adoptarse. El Manchester City ya sabía desde julio de la declaración de culpabilidad, según informa ESPN este martes. Se trata de una revelación bastante impactante, teniendo en cuenta la cantidad que el club desembolsó en el último mercado de fichajes.