Preguntas directas... Los detalles de la reunión entre Salah y el entrenador del Besiktas

Continúan los sorprendentes acontecimientos relacionados con el futuro del capitán de la selección de Egipto, Mohamed Salah, uno de los principales objetivos del club turco Besiktas en el mercado de fichajes de verano.

Se ha sabido que la estrella egipcia, que mantiene estrechos contactos con la dirección del club blanquinegro, planteó sus primeras preguntas sobre la entidad durante la reunión que mantuvo con el director técnico del equipo, Vincenzo Italiano.

Según la web del canal cnnturk, Salah preguntó de forma detallada, durante su conversación con el técnico italiano, sobre los planes para la nueva temporada.

Señaló que el veterano extremo solicitó información completa sobre la configuración de la plantilla, los fichajes previstos para el próximo periodo y los objetivos deportivos del equipo a nivel nacional y continental.

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También planteó de manera concreta preguntas como: «¿Quién estará en el equipo, con quién jugaré?».

Se confirmó que la estrella egipcia quería conocer los nombres con los que jugaría en la línea de ataque, la filosofía de juego que adopta el equipo y los objetivos del Besiktas en lo relativo a las competiciones europeas.

Se aclaró que Salah concede una gran importancia al nivel de los jugadores actuales, así como a la calidad de los nuevos fichajes planificados y a la ambición del club por ganar títulos.

Por su parte, la dirección del Besiktas busca acelerar el proceso de convencer al delantero de 34 años prometiéndole una plantilla fuerte y competitiva.

La web señaló que las negociaciones entre ambas partes avanzan de forma positiva, que la dirección continúa sus esfuerzos por reforzar la plantilla y que Salah sigue de cerca los acontecimientos.

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