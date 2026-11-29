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Thomas Frank ha pedido tiempo para solucionar los problemas defensivos del Crystal Palace después de que la derrota en casa por 3-2 ante el Hull City este domingo dejara al equipo colista de la Premier League. El técnico del Palace, que solo lleva dos partidos de liga en el cargo, aseguró que llegarán las mejoras, aunque admitió que la plantilla necesita refuerzos en enero tras una dolorosa sexta derrota consecutiva.

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Frank pide paciencia

Frank ha pedido paciencia después de que el Crystal Palace encadenara su sexta derrota consecutiva en la Premier League al caer por 3-2 ante el Hull City en Selhurst Park. El Palace perdía 3-0 antes de los goles tardíos de Jorgen Strand Larsen y Adam Wharton. Ya ha encajado 30 tantos en sus primeros 12 partidos de liga, más que cualquier otro equipo.

Preguntado tras el encuentro cuánto tiempo podía seguir diciendo que su equipo debía mejorar en defensa, Frank respondió, según informó Sky Sports: «Creo que puedo seguir diciéndolo un poco más. Solo llevo aquí dos partidos de Premier League».

«Pregúntame dentro de 10 partidos»

Y añadió: «Si analizas todas y cada una de las jugadas a balón parado de antes y de ahora, verás mejoras en los detalles. Sé que en el fútbol las cosas son blancas o negras y que lo que cuenta es el gol y el marcador, y también el aspecto defensivo. Pero pregúntame dentro de 10 partidos y entonces habrá mejorado».

En declaraciones a Sky Sports, Frank también señaló la contundencia del Hull en ambas áreas y añadió: «La explicación es muy sencilla: solo tenemos que defender mejor, porque marcamos goles».

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Necesita refuerzos en enero

Preguntado si el Palace estaba pagando el precio de no haber sustituido a Marc Guehi y Maxence Lacroix, Frank admitió que la plantilla necesita refuerzos. «Es algo que tengo que estudiar más a fondo. Llevo aquí dos semanas antes de poder, ¿cómo decirlo?, darte una buena respuesta sobre eso. Lo que sí puedo decir es que estamos jugando cuatro competiciones y eso es muy exigente. Teniendo eso en cuenta, necesitamos algunos refuerzos, sí», afirmó.

Según las informaciones, el club está dispuesto a respaldar a Frank con tres fichajes en enero .

Saltan las alarmas por el descenso

El Palace sigue anclado en el último puesto con siete puntos. Según Sky Sports, cinco de los seis equipos anteriores que encajaron 30 goles en sus primeros 12 partidos descendieron. El delantero Strand Larsen calificó de «vergonzosa» la actuación y declaró a la cadena: «Creo que hoy era obligatorio ganar y estar perdiendo 3-0 es vergonzoso». Frank necesitará una reacción rápida si quiere evitar que su equipo se hunda aún más.