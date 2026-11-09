¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Inter Miami CF v Charlotte FCGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

"Prefirió al Ahly antes que al club de Messi": el presidente del Ghazl El Mahalla destapa una sorpresa estruendosa sobre el fichaje de Mahmoud Salah

Al Ahly SC vs Pyramids FC
Al Ahly SC
Pyramids FC
Premier League
L. Messi
Zamalek SC
Las Palmas vs Eldense
Las Palmas
Eldense
Segunda Division
Egipto
Argentina
España

El Zamalek solicitó su fichaje

Walid Khalil, presidente del club de fútbol Ghazl El Mahalla, desveló una sorpresa sobre Mahmoud Salah, exjugador del equipo, que se trasladó al Al Ahly en el pasado mercado de fichajes de verano.

Khalil explicó en declaraciones a la cadena Modern: "Mahmoud Salah es uno de los hijos del club y uno de los graduados de la cantera del Ghazl El Mahalla, y hay más de un jugador que sigue sus mismos pasos".

Y añadió: "El Zamalek solicitó contar con Mahmoud Salah, cuando estaba John Edward como director deportivo anterior, pero debido a las circunstancias del bloqueo de inscripciones las negociaciones no se completaron".

Y continuó: "Salah también recibió una oferta de un club español, propiedad del argentino Lionel Messi (Eldense) y que milita en Segunda División, celebré una reunión por videoconferencia con ellos, y se acordó todo, pero el propio jugador recibió incentivos del club Al Ahly".

Próximos partidos
LAS

LAS

Segunda Division

09 nov 2026

ELD

ELD

AHL

AHL

Premier League

23 nov 2026

PYR

PYR

Y concluyó: "Mahmoud manifestó su deseo de trasladarse al Al Ahly, pese a nuestros intentos de convencerle de que ser profesional en España era mejor, pero al final el deseo del jugador decidió su traspaso al Al Ahly".

Lionel Messi adquirió el club CD Eldense, competidor en la Segunda División española, el mes pasado.

El jugador de 18 años disputó la pasada temporada con el Ghazl El Mahalla 28 partidos en los que marcó 4 goles y dio 3 asistencias.

Mahmoud Salah se encuentra con la selección juvenil bajo la dirección de Wael Riad, que se prepara para disputar la Copa de África Sub-20 el próximo febrero en Ghana.

Salah fue galardonado con el premio al mejor jugador del Campeonato del Norte de África Sub-20 que se celebró en la ciudad de Ismailía en octubre de 2026.

Informes anteriores señalaron que Mahmoud Salah se unió a las filas del Al Ahly por cinco años a cambio de 35 millones de libras repartidas en dos plazos, 10 millones de libras en variables, además de un porcentaje del 25 % por una futura reventa del jugador.

 

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google