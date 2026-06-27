¿Prefieres perder contra Argelia?… Respuesta tajante del seleccionador de Austria

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, negó que su equipo vaya a perder adrede ante Argelia en la tercera jornada del Mundial 2026 para evitar a España en dieciseisavos.

El encuentro ha generado gran expectación tras confirmarse que el segundo del grupo 10 chocará con España, mientras que el tercero podría enfrentarse a un rival más accesible.

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Rangnick zanjó la polémica al responder, lacónico: «No, por supuesto que no. Siguiente pregunta».

Al comparar la situación con el «escándalo de Gijón» del Mundial 1982, afirmó a Reuters: «Cuando se jugó ese partido, ninguno de mis jugadores había nacido y yo tenía veinticuatro años».

Y añadió: «Ha pasado mucho tiempo y no tiene nada que ver con el partido de mañana».

«No me importa».

El centrocampista austriaco Konrad Laimer añadió que su selección solo piensa en ganar a Argelia, sin hacer cuentas sobre el futuro rival.

La estrella del Bayern de Múnich sentenció: «No me importa. Salimos a ganar. Queremos pasar la fase de grupos y, a partir de ahí, ya veremos si toca España u otro».

Y añadió: «Tras el partido veremos a qué selección nos enfrentaremos, pero queremos centrarnos en nosotros. Queremos ganar, pasar la fase de grupos y, a partir de ahí, no me importa el rival».

Austria es segunda del Grupo 10 con 3 puntos, por delante de Argelia por diferencia de goles, mientras Argentina lidera y Jordania ya está eliminada.