Precisamente el Telstar pone aún más contra las cuerdas a Correia en el FC Utrecht

El Telstar logró el domingo por la tarde una victoria relativamente cómoda ante el FC Utrecht. El equipo de Henk Brugge derrotó por 4-2 al conjunto dirigido por su predecesor, Anthony Correia.

El Telstar salió con fuerza en Velsen-Zuid. Sergio Padt despejó muy mal un disparo de Nökkvi Tórisson y Tyrone Owusu solo tuvo que empujar el balón a la red.

Poco después, el equipo local se puso 2-0 por delante. Esta vez fue Abdelnour Soualhia quien envió el balón al rincón más alejado de la portería tras un córner.

El FC Utrecht siguió viéndose obligado a replegarse. Un disparo de Emirhan Demircan, precisamente cedido por el Utrecht, se estrelló en el poste. Poco después, se anuló un gol de Thorisson por fuera de juego.

Correia decidió mover el banquillo y dio entrada a Angel Alarcon. El delantero español marcó de inmediato con un cabezazo tras un centro de Marius Broholm: 2-1.

Ese marcador duró poco. Dos minutos después, Owusu habilitó a Torisson, que tocó el balón para superar a Padt cuando el portero salía de su meta.

En la segunda mitad, el FC Utrecht volvió a meterse enseguida en el partido. Yoann Cathline superó a su marcador con el balón y anotó con un buen punterazo desde un ángulo complicado: 3-2.

Al final, no fue suficiente. Cuando el Utrecht empezó a presionar más, el Telstar encontró espacios al contragolpe. Torisson recibió el balón tras un córner rechazado del Utrecht, levantó la cabeza y asistió a Ar’Jany Martha, que estableció el marcador definitivo.