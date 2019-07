¿Posterga el retiro? “Paredes tiene las puertas abiertas para seguir jugando”

Aníbal Mosa se refirió a una posible extensión del vínculo del delantero en Colo Colo. También habló de la posible partida de Óscar Opazo a Racing.

En no quieren desprenderse de Esteban Paredes a fines de este 2019. Luego de la victoria 3-0 del Cacique frente a Barnechea, por la ida de los octavos de final de la Copa , el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a una posible extensión del vínculo del atacante y capitán albo, señalando que el Tanque “tiene las puertas abiertas para seguir jugando”, pese a su decisión de colgar los botines al término del Campeonato Nacional.

“Estamos contentos con la recuperación de Esteban Paredes. Lo que queremos es que siga ligado al club, para eso tiene las puertas abiertas. Ahora, si él se siente en condiciones de seguir jugando, también tiene las puertas abiertas. No ha habido una conversación para que siga un año más. Esa conversación la tiene que tener con Mario (Salas) y Marcelo Espina”, declaró el timonel.

Cabe recordar que el ídolo de los blancos se mostró abierto hace unos días a la posibilidad de alargar su permanencia en Macul. "Siempre está en la conciencia que va a ser el último semestre, pero llegando al entrenamiento se me va de la cabeza. No me siento preparado para el retiro, uno no se siente preparado hasta cuando ya pasa un mes y no estás en el camarín", reconoció a Fox Sports.

"No depende de mí, depende de Colo Colo. Si estoy cerca del récord de Caszely, habría que pensarlo muy bien", añadió. Y es que Paredes se encuentra a tres goles de romper el récord de Francisco “Chamaco” Valdés como goleador histórico del fútbol chileno, mientras que está a 20 de Carlos Caszely como mayor máximo artillero de los albos.

Por otra parte, Mosa habló de los rumores que acercan a Óscar Opazo a Racing. Y es que el defensor chileno sería el plan B de Eduardo Coudet en caso de que las negociaciones por el pase del lateral uruguayo de Danubio, José Luis Rodríguez Bebanz, no prosperen en el corto plazo. La Academia tiene la necesidad de suplir la baja de Renzo Saravia, vendido al Porto.

“Cuando tengamos algo oficial nos referiremos a través de Marcelo Espina. Siempre van a llegar propuestas a jugadores, especialmente al Torta que es seleccionado y ha mostrado su calidad”, cerró.