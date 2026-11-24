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El australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr saudí, se mostró decepcionado pese a la victoria conseguida ante el Al Sadd catarí en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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El Al Nassr se impuso por 2-1 al Al Sadd en el partido que ambos disputaron el martes por la noche en el estadio Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

«Es importante ganar. Hemos conseguido tres victorias en el torneo y creo que empezamos bien el partido y generamos ocasiones», declaró Postecoglou en la rueda de prensa posterior al encuentro, en palabras recogidas por el diario saudí Al Riyadiah.

Y matizó: «Quizá deberíamos haber sido más disciplinados y haber controlado más el partido, pero ganar un encuentro de la Liga de Campeones es algo fantástico, y el gol de João (Félix), que está sentado a mi lado, fue magnífico».

«Estoy contento. No he sonreído porque me siento un poco cansado y tengo muchos problemas en los que pensar. No es a mí a quien hay que preguntar por el contrato de João (Félix). Parte de lo que me gusta de mi trabajo es formar parte de la historia de jugadores especiales como João Félix», añadió.

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El técnico australiano se refería al fin del contrato de João Félix con el Al Nassr al término de la presente temporada, lo que amenaza con su salida del equipo tras dos temporadas desde su llegada en el verano de 2025, ya que hasta ahora no ha renovado.

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Postecoglou siguió analizando el partido: «Es frustrante encajar un gol a balón parado. Lo más importante es la manera en que jugamos, en que generamos y en que resultamos atractivos de ver, siempre que lo hagamos y defendamos como un bloque organizado».

«Creo que estamos trabajando bien y mejoramos constantemente. Por desgracia, algunos jugadores se han lesionado, (Kingsley) Coman se ha lesionado hoy, pero jugamos un buen fútbol y los futbolistas siempre empujan para mejorar. Seguimos compitiendo en cuatro competiciones y tenemos opciones en todas ellas, así que, lógicamente, seguiremos trabajando», prosiguió.

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Coman cayó al suelo a los tres minutos de partido ante el Al Sadd tras un choque con un jugador del conjunto catarí, y tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado. En su lugar entró el delantero saudí Abdullah Al-Hamdan.

La lesión del extremo francés llegó a los pocos minutos de su primera titularidad con el Al Nassr, después de la grave lesión que lo había mantenido alejado de los terrenos de juego en las últimas semanas, lo que plantea dudas sobre su estado físico y su disposición para volver a competir.

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El entrenador australiano continuó: «Tenemos una plantilla corta, pero todos compiten e intentamos desarrollar a los jóvenes, como Rakan y Saad Haqawi, y eso es algo positivo para el equipo».

Postecoglou cerró su comparecencia hablando de la derrota sufrida por el equipo en el último clásico ante su eterno rival, el Al Ahli, por 1-3, el pasado viernes, en la novena jornada de la Liga Roshan.

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«Sí, estamos decepcionados por perder ante el Al Ahli, pero lo más importante es que, cuando perdemos, reaccionamos en el siguiente partido y lo ganamos», concluyó.