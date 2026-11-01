Postecoglou se decanta por dos cambios en el once del Al Nassr ante el Pakhtakor

Un informe periodístico reveló este domingo que el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr saudí, se inclina por realizar dos cambios en la alineación del equipo para el partido ante el Pakhtakor uzbeko.

El Al Nassr visitará al Pakhtakor uzbeko mañana lunes, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Según una fuente del diario "Arriyadiyah" saudí, se espera que Abdulelah Al Amri juegue junto al español Íñigo Martínez en el centro de la defensa tras su ausencia del once titular en el pasado partido ante el Al Khaleej, que su equipo ganó por 5-3 el jueves, en la jornada 12 de la Liga Roshn saudí.

El entrenador australiano había apostado por el francés Mohamed Simakan junto a Martínez en el encuentro ante el Al Khaleej, mientras que Al Amri permaneció en el banquillo.

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Por su parte, el conjunto de la capital recupera los servicios del portugués Samu Costa, tras cumplir su sanción por acumulación de tarjetas amarillas, ya que se perdió el duelo ante el Al Khaleej después de recibir una amonestación frente al Al Faisaly en la jornada 11.

Cabe recordar que Postecoglou decidió dar descanso a Cristiano Ronaldo, al francés Kingsley Coman y al defensa Mohamed Simakan, ante la sucesión de partidos y viajes, y el deseo del cuerpo técnico de aliviar la carga física del trío de cara a los próximos compromisos.

El entrenador del Al Nassr quiere lograr una victoria que mejore la situación del equipo en el grupo Oeste, ya que ocupa la novena posición con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota, mientras que le resta un partido aplazado ante el Al Wasl emiratí.