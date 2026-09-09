El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, expresó su satisfacción por la victoria ante el Abha en la Liga Roshn saudí, tras la derrota en el pasado clásico contra el Al Ittihad.

El Al Nassr venció al Abha por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos el miércoles en el estadio Al Awwal Park, en la sexta jornada de la Liga Roshn.

Postecoglou declaró, en unas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al partido recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Lo más importante es que ganamos. El partido anterior fue frustrante, aunque nuestro nivel fue bueno".

El entrenador australiano se refiere a la derrota que sufrió el Al Nassr el pasado sábado, en el clásico contra el Al Ittihad, por 1-2, en el estadio Al Inma de Yeda, en la quinta jornada de la Liga Roshn.

Y añadió: "Ganamos seis de siete partidos, y creo que nos hemos reivindicado. Afrontamos muchos desafíos que sufrimos esta temporada, además tuvimos lesiones en el minuto 80, por eso doy el mérito a los jugadores".

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Respecto al partido ante el Abha, aclaró: "Hoy vieron que dominamos y creamos las ocasiones, y todavía hay algunos detalles que necesitan mejorar".

Postecoglou dedicó unas palabras al gol del Abha, cuando dijo: "En cuanto al gol que encajamos, habría bastado con que hubiera un solo jugador en la barrera. Todos estábamos frustrados por el gol, pero no creo que sea algo malo".

El entrenador australiano también habló sobre alinear a una dupla en la punta de ataque, formada por el portugués Cristiano Ronaldo y el saudí Abdullah Al Hamdan, ante la ausencia del otro portugués, Joao Félix, y del francés Kingsley Coman.

Y aclaró: "Cada partido es diferente, y nuestro equipo es limitado, por eso es normal que cambiemos el sistema. Creo que Al Hamdan y Cristiano hicieron un buen partido hoy, y fue una buena opción para nosotros".

Y prosiguió: "Nuestra forma de jugar hoy fue diferente, y Ayman Yahya no estaba al 100% de su estado físico, y no tenía la capacidad de disputar un partido completo".

Y continuó: "Sami Al Najei es un buen jugador, y tendrá su oportunidad de jugar. Y si comparamos el número de nuestros jugadores con el de otros clubes, tenemos un número menor, pero tengo confianza en los jugadores que tenemos".

Y agregó: "Tenemos buenos jugadores jóvenes, como Haidar (Abdulkarim) y Rakan (Al Ghamdi). Todos entrenan con nosotros a diario, y hay competencia entre ellos, y puede haber algunos casos, pero para mí todos tendrán su oportunidad".

Y concluyó: "Somos un club que trabaja unido, y con la rapidez de la que disponemos intentamos ofrecer el mejor resultado posible con el Al Nassr. Somos una familia y lo hacemos todo juntos, y el club está realmente unido".

Cabe recordar que la victoria elevó el casillero del Al Nassr a 15 puntos, con los que ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí, por diferencia de goles por detrás del Al Hilal, líder, y por delante del Al Qadisiyah, tercer clasificado.