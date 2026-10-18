¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Postecoglou: "Neom no es un rival fácil" y la trampa de las lesiones amenaza las ambiciones del Al Nassr

A. Postecoglou
Al Nasr FC vs Neom SC
Al Nasr FC
Neom SC
1ª División
Australia
Arabia Saudí

¿Qué dijo el entrenador australiano?

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr saudí, advirtió sobre la dificultad del próximo enfrentamiento ante el Neom, al asegurar que el rival cuenta con argumentos que lo convierten en un adversario al que no se puede subestimar, antes del partido que medirá a ambos equipos el martes por la noche, en la décima jornada de la Liga Roshn saudí, en medio de ausencias sensibles en las filas del "Al Alami".

Lee también: ¡Una estrella de la Copa del Golfo 27 sorprende al Al Nassr saudí con una decisión impactante!

Postecoglou habló del partido durante una conferencia de prensa que ofreció el domingo en la sala de conferencias de "Dar Al Nassr", donde su intervención se limitó a unos tres minutos, con la presencia de un número reducido de periodistas, y en la que abordó la dificultad del encuentro y el efecto de las lesiones en sus opciones tácticas, antes de recibir al Neom en el estadio "Al Awwal Park" de Riad.

El entrenador australiano explicó, en respuesta a una pregunta del diario "Al Riyadiyah", que la ausencia de varios jugadores aumenta la dificultad de la misma, después de confirmarse que el trío formado por el francés Kingsley Coman y Mohamed Simakan, además de Abdulrahman Ghareeb, queda fuera de sus planes para el partido, lo que le obliga a buscar alternativas adecuadas para mantener el equilibrio del equipo.

Postecoglou declaró: "Cada partido tiene su propio carácter, pero sabemos que el Neom es un rival al que no se puede subestimar, y estamos preparados para lograr un resultado positivo y sumar los tres puntos para continuar el camino en la liga".

El entrenador del Al Nassr insistió en que su equipo afronta cada enfrentamiento según sus exigencias tácticas, y aseguró que el cuerpo técnico elegirá el estilo más adecuado para conseguir la victoria, dada la importancia de sumar puntos y mantener la competitividad en la Liga Roshn.

Y dijo al final de su intervención: "Adoptamos un enfoque táctico específico para cada partido, y trabajaremos para jugar de la manera adecuada con el objetivo de lograr la victoria".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google