El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr saudí, advirtió sobre la dificultad del próximo enfrentamiento ante el Neom, al asegurar que el rival cuenta con argumentos que lo convierten en un adversario al que no se puede subestimar, antes del partido que medirá a ambos equipos el martes por la noche, en la décima jornada de la Liga Roshn saudí, en medio de ausencias sensibles en las filas del "Al Alami".

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Postecoglou habló del partido durante una conferencia de prensa que ofreció el domingo en la sala de conferencias de "Dar Al Nassr", donde su intervención se limitó a unos tres minutos, con la presencia de un número reducido de periodistas, y en la que abordó la dificultad del encuentro y el efecto de las lesiones en sus opciones tácticas, antes de recibir al Neom en el estadio "Al Awwal Park" de Riad.

El entrenador australiano explicó, en respuesta a una pregunta del diario "Al Riyadiyah", que la ausencia de varios jugadores aumenta la dificultad de la misma, después de confirmarse que el trío formado por el francés Kingsley Coman y Mohamed Simakan, además de Abdulrahman Ghareeb, queda fuera de sus planes para el partido, lo que le obliga a buscar alternativas adecuadas para mantener el equilibrio del equipo.

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Postecoglou declaró: "Cada partido tiene su propio carácter, pero sabemos que el Neom es un rival al que no se puede subestimar, y estamos preparados para lograr un resultado positivo y sumar los tres puntos para continuar el camino en la liga".

El entrenador del Al Nassr insistió en que su equipo afronta cada enfrentamiento según sus exigencias tácticas, y aseguró que el cuerpo técnico elegirá el estilo más adecuado para conseguir la victoria, dada la importancia de sumar puntos y mantener la competitividad en la Liga Roshn.

Y dijo al final de su intervención: "Adoptamos un enfoque táctico específico para cada partido, y trabajaremos para jugar de la manera adecuada con el objetivo de lograr la victoria".