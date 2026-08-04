Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, ha puesto a la directiva del club ante una necesidad urgente en el presente mercado de fichajes, ya que el entrenador australiano considera que hay un déficit táctico que debe cubrirse antes del comienzo de la temporada, para garantizar que el equipo esté listo para competir a nivel local y continental.

Según reveló el diario saudí "Al Yaum", Postecoglou insistió en la necesidad de acelerar la contratación de un lateral derecho, al considerar esta posición como una de las máximas prioridades en el actual mercado de fichajes.

El diario aclaró que el entrenador australiano ve una clara carencia en la posición de lateral derecho, especialmente ante la dependencia principal de Nawaf Boushal en la banda izquierda, lo que hace que la necesidad de incorporar una opción fuerte y fiable en el costado derecho sea algo apremiante para garantizar el equilibrio defensivo y la capacidad de rotar a los jugadores durante los partidos con calendario cargado.

Postecoglou tiene interés en cerrar esta operación cuanto antes, para poder integrar al nuevo jugador dentro de sus planes de entrenamiento y en la preparación temprana de la próxima temporada, tanto a nivel de la Liga Saudí como de las demás competiciones en las que participa el equipo.

Todo ello llega en un momento en el que la directiva del Al Nassr ha logrado cerrar el fichaje del jugador Samu Costa durante las últimas horas. El jugador portugués firmó un contrato que se extiende por cuatro temporadas completas, tras alcanzar un acuerdo definitivo sobre todas las cláusulas económicas y contractuales, en un paso que refleja el interés de la directiva por respaldar los planes tácticos del entrenador y reforzar el centro del campo defensivo del equipo.

Estos movimientos sucesivos confirman que la directiva del Al Nassr sigue adelante con su plan de construir un equipo equilibrado y capaz de competir con fuerza en la nueva temporada, escuchando con seriedad las peticiones del cuerpo técnico y cubriendo sus necesidades fundamentales en el mercado de fichajes.