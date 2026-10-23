Postecoglou elogia el arma mágica del Al-Nassr y revela el secreto de su fuerza

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, elogió las cualidades de Abdullah Al-Hamdan, tras la contribución del delantero saudí en la victoria del conjunto por 3-1 sobre el Al-Faisaly, en el marco de la undécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

Postecoglou afirmó que Al-Hamdan posee cualidades especiales que lo convierten en un elemento influyente en los planes del equipo, incluso cuando no dispone de muchos minutos de juego, señalando que el jugador da todo lo que tiene para ayudar al Al-Nassr a alcanzar sus objetivos.

Lee también: una cifra llamativa respalda el muro de Bono ante el huracán Al-Qadisiyah

El entrenador del Al-Nassr declaró durante la rueda de prensa posterior al partido: "Abdullah Al-Hamdan es un jugador excelente, un jugador que te da todo aunque juegue 10 minutos, y es un jugador influyente", en un elogio que refleja su confianza en las cualidades del delantero saudí y su importancia dentro de sus opciones tácticas.

Al-Hamdan había abierto el marcador para el Al-Nassr ante el Al-Faisaly en el minuto 4, después de tener la oportunidad de ser titular, para dar a su equipo una ventaja temprana y allanar el camino hacia la conquista de los tres puntos, antes de que Cristiano Ronaldo añadiera el segundo gol y Angelo Gabriel sentenciara el enfrentamiento con el tercer tanto.

Postecoglou habló sobre la importancia de la victoria, subrayando que su equipo era consciente de la dificultad del enfrentamiento y del terreno de juego, pero logró el resultado que buscaba, al afirmar: "Lo más importante es ganar y llevarse los tres puntos hoy, sabemos bien lo difícil que es este campo, y estoy muy contento con la victoria".

Esta victoria da al Al-Nassr un nuevo impulso en la carrera por el liderato de la Liga Roshn, mientras que el elogio de Postecoglou a Al-Hamdan representa un mensaje claro sobre el valor del jugador dentro del sistema del equipo y su capacidad para marcar la diferencia, ya sea comenzando el partido como titular o entrando desde el banquillo.



