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El australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al-Nassr, ha dado a conocer el once inicial con el que su equipo se enfrentará este sábado 28 de noviembre de 2026 al Al-Hazm, que ejerce de local, en la decimotercera jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, en un partido en el que el Al-Nassr busca recuperar el equilibrio y volver a la senda de la victoria.

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Postecoglou ha decidido apostar desde el inicio por sus principales armas ofensivas y ha situado al portugués Cristiano Ronaldo al frente del ataque, acompañado por el senegalés Sadio Mané y el portugués João Félix, una elección que refleja la intención del técnico de sentenciar el encuentro pronto y evitar un nuevo tropiezo.

El partido tiene una importancia especial para el Al-Nassr, que llega como tercer clasificado de la Liga Roshn con 28 puntos en 12 encuentros, a 3 puntos del líder, el Al-Qadsiah, por lo que la victoria resulta imprescindible para que no se amplíe la distancia con sus rivales por la cabeza.

El duelo llega después de la derrota del Al-Nassr por 1-3 ante el Al-Ahli en el partido aplazado de la novena jornada, un resultado que cortó la racha de victorias del equipo y puso a Postecoglou ante la prueba de recuperar el equilibrio cuanto antes, sobre todo ahora que la lucha por el liderato se acerca a una fase más delicada.

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Alineación del Al-Nassr ante el Al-Hazm

Estas son las elecciones del técnico australiano:

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Portería: Bento Matheus.

Defensa: Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez y Awad Aman.

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Centro del campo: Angelo Gabriel, Samu Costa y Rakan Al-Ghamdi.

Ataque: Sadio Mané, Cristiano Ronaldo y João Félix.

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Por su parte, el Al-Hazm afronta el encuentro en casa como decimoquinto clasificado con 10 puntos y confía en aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para sacar un resultado positivo ante uno de los principales candidatos al título, pese a la evidente diferencia de puntos entre ambos equipos.

El partido comenzará a las 15:15, hora de La Meca, y a las 14:15, hora de El Cairo, con expectación por ver la reacción del Al-Nassr tras su última derrota y la capacidad del trío formado por Ronaldo, Mané y Félix para conducir al equipo hacia una victoria que lo devuelva al buen camino.