Informes periodísticos han revelado nuevos detalles entre bastidores sobre la dimisión de Osama Hawsawi de su cargo en el Al-Ahli, después de que el último periodo presenciara una disputa en torno al futuro del neerlandés Marino Pusic, director técnico del equipo, en medio de una clara divergencia de puntos de vista dentro del club respecto a la continuidad del entrenador.

Según lo publicado por el diario "Okaz", Hawsawi exigió la destitución de Pusic y la contratación de un entrenador sustituto, basándose en su insatisfacción con el trabajo que ofrece el cuerpo técnico, además de la existencia de un estado de descontento entre varios jugadores del Al-Ahli hacia el estilo del entrenador y su forma de dirigir al equipo.

Sin embargo, las exigencias de Hawsawi chocaron con una postura diferente del comité ejecutivo del Al-Ahli, que rechazó la idea de destituir a Pusic y se aferró a su continuidad, subrayando que el entrenador está vinculado por un contrato con el club y que debe dársele la oportunidad completa de continuar con su trabajo durante el próximo periodo, lo que llevó a un incremento de la disputa en torno al asunto técnico.

Y con el comité ejecutivo aferrado a su postura, Hawsawi tomó la decisión de dimitir de su cargo, poniendo fin a su misión en el Al-Ahli tras un breve periodo, y convirtiendo la crisis del entrenador de un debate técnico a una disputa administrativa que reveló la diferencia de visiones sobre la forma en que debe dirigirse el primer equipo.

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Esta crisis llegó en medio de resultados irregulares del Al-Ahli bajo la dirección de Pusic, ya que el equipo logró 6 victorias en 11 partidos, frente a 4 derrotas y un empate, y marcó 21 goles y encajó 14, un balance que reflejó la capacidad del equipo para conseguir victorias, pero que al mismo tiempo mantuvo los interrogantes en torno al nivel de estabilidad técnica.

La última derrota ante el Mamelodi Sundowns por 2-1 supuso un nuevo golpe para el equipo, después de poner fin a su trayectoria en la Copa Intercontinental de Clubes, en un partido en el que el Al-Ahli se adelantó antes de que el equipo sudafricano diera la vuelta al marcador y marcara el gol de la victoria, reavivando las críticas en torno al rendimiento del equipo y las decisiones del cuerpo técnico.

Así, la dimisión de Hawsawi se convirtió en el episodio más reciente de la crisis dentro del Al-Ahli, en un momento en el que el comité ejecutivo se mantiene firme en la continuidad de Pusic y en darle una nueva oportunidad, mientras que los resultados irregulares y las crecientes críticas colocan al entrenador ante una difícil prueba durante el próximo periodo, especialmente porque cualquier nuevo tropiezo podría devolver a primer plano, con mayor intensidad, el asunto de su futuro.