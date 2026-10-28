Las palabras de Kylian Mbappé sobre una imagen satírica relacionada con el líder chino Mao Tse-Tung no pasaron desapercibidas, sino que en cuestión de horas se convirtieron en una crisis comercial y diplomática que puso en jaque los intereses del Real Madrid y de LaLiga en un mercado estratégico.

La prueba no estuvo solo en la magnitud de la indignación que provocaron las declaraciones, sino en una escena inusual dentro del fútbol español: Mbappé se disculpó, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, presentó una disculpa pública y luego la liga emitió un comunicado oficial, antes de que el Real Madrid se sumara a ambos y pidiera disculpas al pueblo chino cerca de un día entero después del movimiento del jugador y del presidente de la competición.

520 millones de abonados y 430 millones de visualizaciones: las cifras que explican el movimiento español

La crisis comenzó tras la difusión de un fragmento de una entrevista de Mbappé con el programa francés "The Bridge", en el que habló de imágenes satíricas que utilizan sus rasgos, refiriéndose a una imagen montada en la que aparece su rostro sobre el cuerpo de un hombre al que describió como un "dictador chino", en alusión a Mao Tse-Tung.

Las declaraciones provocaron reacciones de indignación en China y superaron los 430 millones de visualizaciones en la plataforma Weibo, según un informe deldiario español El Mundo.

Pero la principal fuente de preocupación para LaLiga era la magnitud de los intereses comerciales vinculados al mercado chino.

Según la misma fuente, el pasado 3 de agosto la liga anunció un acuerdo con la plataforma "Migu", perteneciente a la empresa estatal "China Mobile", para emitir 380 partidos por temporada, dentro de una alianza que se extiende hasta la temporada 2029-2030.

La plataforma cuenta con más de 520 millones de abonados, mientras que su tasa de crecimiento anual supera el 8%, según las cifras aportadas por el informe.

Los datos financieros de LaLiga revelan la magnitud de la apuesta: registró ingresos de 1.576 millones de euros por derechos de emisión durante la temporada 2024-2025, de los cuales cerca de 748 millones de euros procedieron de los mercados internacionales.

A pesar de que no se han revelado los ingresos que proceden concretamente de China, el mercado asiático y Estados Unidos representan dos fuentes principales de ingresos externos para la competición.

Por ello, según El Mundo, cualquier deterioro en las relaciones con los socios chinos podría amenazar con pérdidas económicas enormes.

Mbappé se disculpa y Tebas se mueve para proteger los intereses de la liga

Ayer, Mbappé publicó una disculpa en francés, inglés y chino, en la que reconoció que su comentario no fue acertado y que entendía que había herido los sentimientos de personas en China y entre las comunidades chinas de todo el mundo, subrayando su respeto por el pueblo chino y su historia.

Ese mismo día, Tebas presentó una disculpa pública, lamentando la ofensa que habían causado las declaraciones del jugador y recalcando el respeto de la liga hacia China y sus aficionados al fútbol.

Tebas también se movió diplomáticamente y mantuvo una reunión con el embajador chino en España, Yao Jing, para confirmar la continuidad de la cooperación entre ambas partes y la preservación de los acuerdos existentes.

El presidente de la liga afirmó que el compromiso de su institución consiste en seguir trabajando con los socios chinos, para que un incidente individual no afecte al progreso logrado ni a los millones de aficionados que siguen la competición.

Estos movimientos no fueron meramente formales: la disculpa llegó mientras la televisión estatal china había suspendido la emisión de los partidos de LaLiga y los contenidos relacionados con Mbappé, y había retirado anuncios en los que aparece el jugador.

Así, la liga se vio ante una verdadera prueba: ¿cómo proteger los acuerdos de emisión y las relaciones comerciales en un mercado importante, sin permitir que una crisis vinculada a las declaraciones de un solo jugador se convierta en una ruptura más amplia?

El Real Madrid tarda en disculparse

La postura del Real Madrid fue más enrevesada: diversos informes españoles y franceses hablaron de que el club se aferró en un principio a separar las declaraciones personales de Mbappé de la postura de la institución, con el empeño de mantener sus relaciones comerciales en China.

Pero este enfoque, según los informes, no convenció a la parte china.

Tras las disculpas de Mbappé y Tebas, el Real Madrid emitió hoy su comunicado oficial, en el que expresó al pueblo chino su pesar por cualquier malestar que pudieran haber causado las declaraciones de su jugador, y subrayó su respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que profesan afecto al club.

El club añadió que se suma a la disculpa pública presentada por Mbappé, reafirmando su compromiso con los valores del respeto, la convivencia y el entendimiento entre culturas.

Tres patrocinadores ponen fin a sus acuerdos y la camiseta de Mbappé, en la cuerda floja

Las repercusiones no se limitaron a la emisión televisiva, sino que se extendieron a los contratos comerciales propios de Mbappé.

Tres empresas chinas anunciaron el fin de sus relaciones comerciales con la estrella francesa, en un golpe directo a la imagen de marketing del jugador dentro de China.

En cuanto al Real Madrid, sus intereses también parecen estar en peligro.

Según el informe de El Mundo, el club posee el 20% de los derechos de imagen de Mbappé, mientras que entre el 10% y el 15% de los ingresos por la venta de sus productos en los mercados internacionales procede de China, donde la camiseta de la estrella francesa es la más vendida.

Estas cifras no significan que el Real Madrid haya perdido ya el porcentaje mencionado de sus ingresos, pero ilustran la magnitud de los intereses que podrían verse afectados si la crisis continúa o se transforma en un boicot comercial más amplio.

La paradoja radica en que Mbappé, que representa uno de los activos de marketing más importantes del club blanco, ha visto su nombre vinculado a una crisis que podría afectar a las ventas de sus productos y a las relaciones del club con sus socios en un mercado enorme.

40 millones de espectadores chinos para un solo partido: ¿por qué teme España perder el mercado?

Para entender la magnitud de la preocupación española, basta con observar la audiencia que la competición ha construido en China a lo largo de los años.

El último partido entre el Barcelona y el Real Madrid en España fue seguido por cerca de 2.759.000 espectadores a través del canal "DAZN LaLiga", mientras que el primer partido del jugador chino Wu Lei con el Espanyol en 2019 atrajo a cerca de 40 millones de espectadores en su país, según las cifras recogidas por el informe de El Mundo.

Asimismo, desde 2016 LaLiga comenzó a disputar algunos partidos en horarios que se adaptan al público asiático, entre ellos partidos a la una del mediodía, hora de España, lo que coincide con las siete de la tarde en Pekín.

Los partidos del mediodía se disputan actualmente a las dos de la tarde los sábados y domingos.

A lo largo de 12 años, la liga ha construido una presencia comercial en China a través de oficinas en Shanghái y Pekín, además de una oficina en Hong Kong para explorar oportunidades de cooperación y patrocinio.

Según el informe, el volumen de negocio de estas oficinas superó los 11 millones de euros hace cinco años, que es el periodo más reciente del que se dispone de datos.

Por ello, los temores no se refieren a un partido o a un anuncio concreto, sino al futuro de una relación comercial y deportiva construida de forma gradual, y a la posibilidad de que la crisis afecte a acuerdos actuales u oportunidades futuras.

La crisis de Mbappé trasciende las declaraciones y se convierte en una prueba económica

La serie de disculpas revela la magnitud de las presiones que afrontaron las partes españolas: Mbappé intentó contener la indignación, Tebas buscó proteger las relaciones de la liga con China, y luego el Real Madrid se vio obligado a emitir una disculpa oficial después de que el grupo mediático chino exigiera una postura pública clara.

Con más de 520 millones de abonados en la plataforma Migu, con las visualizaciones de las declaraciones del jugador alcanzando los 430 millones, y con hasta un 15% de las ventas internacionales de productos del Real Madrid vinculado al mercado chino, los motivos del movimiento español resultan comprensibles.

Aun así, es importante distinguir entre los intereses en peligro y las pérdidas económicas que ya se han materializado: hasta ahora no existen cifras documentadas que determinen el total de las pérdidas finales que han sufrido el Real Madrid o LaLiga a causa del incidente.







