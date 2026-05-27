Óscar García, actual técnico interino del Ajax, interesa al RSC Anderlecht, según informó este miércoles el experto en fichajes Sacha Tavolieri. Su continuidad en Ámsterdam es dudosa, lo que ha llamado la atención del club belga.

Sin embargo, no es el único candidato para suceder a Jérémy Taravel en Bruselas, pues el club belga baraja varias opciones.

Este miércoles se confirmó que no seguirá en el primer equipo del Ajax, ya que el club holandés fichará a Míchel, actual técnico del Girona. ESPN indica que García podría regresar al Jong Ajax, aunque aún no hay confirmación.

Si aceptara la oferta, no sería su primera experiencia en el país, pues ya dirigió al Leuven durante la temporada 2023/24.

García llegó en marzo tras la destitución de John Heitinga y la breve etapa de Fred Grim.

Su objetivo era clasificar al equipo para la Champions, aunque al final logró el pase a la Conference League vía playoff.



