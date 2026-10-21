¡Posible quebradero de cabeza para el Manchester United! Eli Junior Kroupi, la sensación adolescente del Bournemouth, podría volver tras su lesión este fin de semana

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El Bournemouth ha recibido una importante noticia de cara a su visita a Old Trafford: el joven talento Eli Junior Kroupi ha vuelto a entrenarse con el primer equipo. El prometedor delantero podría disputar este domingo ante el Manchester United su primer partido de la temporada tras una larga ausencia.

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El esperado regreso de la joven promesa del Bournemouth

Kroupi ha vuelto por fin a entrenarse con el primer equipo, una gran noticia para el entrenador Marco Rose antes del próximo partido de Premier League del club contra el Manchester United. El jugador de 20 años no compite desde julio, cuando sufrió una fractura de metatarsiano durante la concentración de pretemporada del Bournemouth en Austria. La lesión resultó especialmente frustrante porque se produjo mientras el joven realizaba un disparo en un entrenamiento. Tuvo que ser operado ese mismo mes para reparar el daño y comenzó un largo proceso de recuperación.

Aunque el pronóstico médico inicial apuntaba a que el internacional sub-21 con Francia podría seguir de baja hasta noviembre, su evolución ha superado las expectativas. Tras varias semanas de intensa rehabilitación y un periodo de trabajo individual sobre el césped a principios de este mes, el delantero se ha reincorporado al grupo.





Rose confirma que podría contar con él

Rose ha confirmado que Kroupi está cerca de volver a competir, aunque no participará en el encuentro de Europa League del club contra el AC Milan este jueves. Como el delantero se encontraba en las primeras fases de su recuperación cuando vencieron los plazos de inscripción para las competiciones europeas, no fue incluido en la lista para la fase de grupos. Sin embargo, Rose dejó entrever que el partido de Premier League en Old Trafford podría ser el escenario de su debut esta temporada. «Junior ha vuelto a entrenarse con el equipo, pero no está en la lista de la UEFA», explicó Rose. «Pero quizá podamos contar con él unos minutos en Manchester».

El jugador ha alcanzado los niveles físicos necesarios para optar a un puesto en el banquillo. Kroupi se había marcado personalmente el partido contra el Manchester United como objetivo para su regreso y, aunque el cuerpo médico estaba decidido a no acelerar el proceso, su satisfactoria incorporación a los entrenamientos completos abre la puerta a que dispute algunos minutos.





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El impacto de la sensación adolescente

La importancia de Kroupi para el Bournemouth es indudable tras su año de irrupción en Inglaterra. En su primera temporada, el exatacante del Lorient se consolidó como un talento de primer nivel y terminó como máximo goleador del club, con 13 tantos en liga. Su capacidad para marcar y su inteligente movilidad sin balón hicieron que se le relacionara con algunos de los clubes más importantes del fútbol mundial. De hecho, se atribuyó al Arsenal, al Tottenham Hotspur y al Barcelona interés por el joven antes de que la lesión sufrida en pretemporada pusiera fin, en la práctica, a cualquier conversación sobre un traspaso sonado en verano.

En su ausencia, Rose ha recurrido a otras opciones ofensivas, entre ellas el delantero brasileño Evanilson y Alvaro Rodriguez, incorporado en verano, para ocupar la punta del ataque. Aunque ambos han rendido bien, el regreso de un jugador que contribuyó tanto a la cifra goleadora del equipo la temporada pasada aporta una dimensión diferente a la delantera del Bournemouth. Mientras el club de la costa sur se prepara para enfrentarse a un Manchester United que busca regularidad, la vuelta de un jugador que podría disputar algunos minutos podría resultar decisiva.