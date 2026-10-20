Posible provocación: ¿celebrará la estrella del París al estilo de Cristiano Ronaldo ante el Barcelona?

El duelo entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en la Liga de Campeones podría deparar una imagen llamativa que trascienda los límites de la competición sobre el césped, después de que una de las estrellas del conjunto francés prometiera realizar la famosa celebración de Cristiano Ronaldo al marcar su próximo gol, en una escena que podría adquirir una sensibilidad adicional si ocurre ante la afición del equipo catalán.

Con la cercanía del esperado enfrentamiento en el estadio Parque de los Príncipes, todas las miradas se dirigen a la posibilidad de ver la famosa celebración «SIUUU» en la portería del Barcelona, el eterno rival del Real Madrid, el club al que estuvo ligada la leyenda del astro portugués durante muchos años.

¿Quién está detrás de la promesa?

La historia se remonta a una transmisión en directo, el pasado 11 de octubre, que reunió al extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia con el famoso creador de contenido estadounidense «IShowSpeed», conocido por su gran pasión por Cristiano Ronaldo.

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Durante el encuentro, Speed pidió a la estrella del Paris Saint-Germain que imitara la famosa celebración de Ronaldo cuando marcara su próximo gol, a lo que el jugador aceptó la promesa, convirtiendo su esperada forma de celebrar en objeto de interés para los seguidores de ambas figuras.

¿Cumplirá Kvaratskhelia su promesa ante el Barcelona?

El extremo del Paris Saint-Germain no logró marcar en los dos partidos de su equipo ante el Manchester City y el Estrasburgo, por lo que el duelo ante el Barcelona se mantiene como una nueva oportunidad para cumplir su promesa.

Y en caso de que marque, podríamos presenciar la famosa celebración «SIUUU», que Ronaldo solía realizar ante la afición de los estadios europeos, pero esta vez podría llegar frente a un rival cuya presencia en dicha celebración tiene connotaciones especiales.









La celebración de Ronaldo: un posible mensaje a la afición del Barcelona

La idea despierta un interés añadido por la larga historia de rivalidad entre Ronaldo y el Real Madrid, por un lado, y el Barcelona, por otro, ya que los años del astro portugués con el conjunto blanco fueron testigos de enfrentamientos excepcionales ante el equipo catalán.

Por lo tanto, ejecutar la celebración ante el Barcelona podría provocar una amplia reacción entre la afición, sobre todo teniendo en cuenta que Ronaldo es uno de los símbolos más destacados del Real Madrid en la época moderna.

No obstante, nada confirma que Kvaratskhelia busque provocar a la afición del Barcelona, ya que el asunto está ligado a una promesa que hizo al creador de contenido estadounidense, y no a una declaración expresa sobre su deseo de enviar un mensaje al equipo catalán.

¿Marcará la estrella del Paris Saint-Germain ante el Barcelona y celebrará al estilo de la leyenda del Real Madrid, o se aplazará el cumplimiento de la promesa para otro partido?







