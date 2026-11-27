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El PSV recibe este sábado por la noche al Go Ahead Eagles en el Philips Stadion. Tras la dolorosa derrota por 5-1 ante el Real Madrid en la Champions League, el entrenador Peter Bosz parece dispuesto a introducir cambios en tres posiciones de su once inicial. Ricardo Pepi es uno de los jugadores que apuntan a la titularidad.

El PSV vivió una noche especialmente frustrante en Madrid, donde el equipo de Eindhoven llegó al descanso por delante en el marcador. Sin embargo, la segunda parte fue desastrosa para los de Bosz, que, pese a todo, sacó confianza de la actuación en la capital española.

"Hicimos muchas cosas bien en un gran número de situaciones", explicó Bosz el viernes por la tarde en rueda de prensa. "Eso nos da confianza en que podemos competir a este nivel, incluso fuera de casa. Pero tenemos que ser capaces de hacerlo durante los 90 minutos".

No hay motivos para hacer cambios en la portería ante el Go Ahead Eagles y Matej Kovar seguirá bajo palos. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo volverán a formar la pareja de centrales, mientras que Sergiño Dest ocupará el lateral derecho.

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En el lado izquierdo de la defensa, Bosz sí parece dispuesto a hacer un cambio. Filip Kostic se mostró vulnerable ante el Real Madrid, especialmente en las transiciones, y probablemente cederá su puesto a Yarek Gasiorowski, a quien le espera una prueba exigente. El defensa tendrá enfrente a la estrella del Go Ahead, Søren Tengstedt, que suma nueve goles y dos asistencias en trece partidos de Eredivisie esta temporada.

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En el centro del campo, Bosz sigue sin poder contar con el capitán Mauro Júnior. Paul Wanner fue titular ante el Real Madrid, pero el austriaco parece destinado a empezar el partido contra el Go Ahead Eagles en el banquillo.

Se espera que Sven Mijnans retrase su posición para formar el centro del campo del PSV junto a Kodai Sano y Guus Til. Este último actuará como el centrocampista más adelantado.

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El cambio de posición de Mijnans también tendrá consecuencias en el ataque del equipo de Eindhoven. Ricardo Pepi apunta a salir de inicio por primera vez desde su regreso tras la lesión, mientras que Ruben van Bommel mantendrá su puesto como titular en la banda izquierda.

En la derecha, Esmir Bajraktarevic probablemente tendrá preferencia sobre Ivan Perisic, que se quedó lesionado en el vestuario durante el descanso en Madrid. "Le han hecho pruebas y, por suerte, no es nada grave. Estamos contentos por ello. Pero habrá que ver si estará en condiciones para mañana", señaló Bosz.

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Además, una victoria ante el Go Ahead Eagles podría beneficiar al PSV de cara al clásico del domingo. Bosz, sin embargo, no quiere saber nada de eso. "Tenemos que rendir y ganar. Solo entonces tendrá sentido mirar a los rivales y será un placer hacerlo".

Posible once del PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Gasiorowski; Sano, Mijnans, Til; Bajraktarevic, Pepi, Van Bommel.