Compartir Sigue a GOAL en Google

Pedro Porro, jugador del Tottenham Hotspur, ha admitido que le halaga el interés que el Barcelona sigue mostrando por ficharle mientras el club catalán busca una solución a largo plazo para el lateral derecho. El internacional español, que consolidó su condición de uno de los mejores defensas del mundo durante el Mundial de 2026, se ha convertido en un objetivo prioritario para el presidente Joan Laporta. Pese a su compromiso con el Tottenham, las recientes declaraciones del futbolista de 27 años sugieren que la posibilidad de volver a LaLiga sigue siendo un factor importante para su futuro.

Anuncios

Halagado por el interés catalán

La progresión de Porro no ha pasado desapercibida en la élite del fútbol europeo y el defensa ya está considerado uno de los mejores jugadores en su posición. Después de un verano en el que, según se informó, tanto el Barcelona como el Real Madrid preguntaron por él, el exjugador del Sporting CP se ha pronunciado sobre los rumores de un posible fichaje por el Barça.

Aunque tiene contrato en el norte de Londres hasta 2031, los rumores que lo vinculan con el Camp Nou siguen cobrando fuerza mientras el equipo de Hansi Flick busca reforzar su defensa. La cotización de Porro nunca ha sido tan alta, especialmente tras su papel decisivo en los recientes éxitos internacionales de España, que lo ha convertido en uno de los jugadores más cotizados del mercado de fichajes.

Al hablar de las informaciones que lo relacionan con el club cinco veces campeón de Europa, el lateral derecho reconoció el prestigio que supone ese interés. «Sí, por supuesto que es un halago. Cuando uno de los mejores clubes del mundo se interesa por ti, o al menos eso es lo que dicen, siempre es bueno, porque seguramente significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Tengo que seguir por el mismo camino», declaró a SPORT.

Porro también respondió a la revelación de que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, admira personalmente su estilo de juego: «No lo había visto. También es un halago por su parte. Como he dicho antes, es bueno que, por ejemplo, el presidente de otro club que no es el mío valore tu trabajo. Seguramente significa que estoy haciendo las cosas bien».

Anuncios Anuncios

Compromiso con el proyecto del Tottenham

Pese al interés de clubes importantes de su país, Porro sigue centrado en sus responsabilidades en el Tottenham Hotspur Stadium. Al hablar de su situación actual en Inglaterra, declaró: «Simplemente, como ya he dicho, tengo contrato con mi club y estoy muy contento allí. También tengo que respetarlo. Evidentemente, el fútbol es así: salen cosas, salen rumores, pero ahora estoy centrado en la selección y luego ya veremos».

Related Topics

Preguntado por las recientes dificultades del Tottenham, señaló: «Sí, es duro. Me duele ver a mi equipo, que siempre ha competido en los puestos altos, en esta situación. Pero todo forma parte de un proyecto nuevo. El entrenador llegó el año pasado, cuando quedaban siete partidos. Este año no hemos empezado de la mejor manera posible, pero estamos entrando en una dinámica algo más positiva, y eso es bueno. Ojalá podamos seguir subiendo».

Ambición y vínculos con Lamine Yamal

Getty Images

Pese al interés de clubes importantes de su país, Porro sigue centrado en sus responsabilidades en el Tottenham Hotspur Stadium. Al hablar de su situación actual en Inglaterra, declaró: «Simplemente, como ya he dicho, tengo contrato con mi club y estoy muy contento allí. También tengo que respetarlo. Evidentemente, el fútbol es así: salen cosas, salen rumores, pero ahora estoy centrado en la selección y luego ya veremos».

Anuncios

Preguntado por las recientes dificultades del Tottenham, señaló: «Sí, es duro. Me duele ver a mi equipo, que siempre ha competido en los puestos altos, en esta situación. Pero todo forma parte de un proyecto nuevo. El entrenador llegó el año pasado, cuando quedaban siete partidos. Este año no hemos empezado de la mejor manera posible, pero estamos entrando en una dinámica algo más positiva, y eso es bueno. Ojalá podamos seguir subiendo».