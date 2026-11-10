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Tottenham Hotspur v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¿Posible fichaje por el Barcelona? Pedro Porro rompe su silencio sobre el interés del Camp Nou tras la admiración expresada por Joan Laporta

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Pedro Porro, jugador del Tottenham Hotspur, ha admitido que le halaga el interés que el Barcelona sigue mostrando por ficharle mientras el club catalán busca una solución a largo plazo para el lateral derecho. El internacional español, que consolidó su condición de uno de los mejores defensas del mundo durante el Mundial de 2026, se ha convertido en un objetivo prioritario para el presidente Joan Laporta. Pese a su compromiso con el Tottenham, las recientes declaraciones del futbolista de 27 años sugieren que la posibilidad de volver a LaLiga sigue siendo un factor importante para su futuro.

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Halagado por el interés catalán

La progresión de Porro no ha pasado desapercibida en la élite del fútbol europeo y el defensa ya está considerado uno de los mejores jugadores en su posición. Después de un verano en el que, según se informó, tanto el Barcelona como el Real Madrid preguntaron por él, el exjugador del Sporting CP se ha pronunciado sobre los rumores de un posible fichaje por el Barça.

Aunque tiene contrato en el norte de Londres hasta 2031, los rumores que lo vinculan con el Camp Nou siguen cobrando fuerza mientras el equipo de Hansi Flick busca reforzar su defensa. La cotización de Porro nunca ha sido tan alta, especialmente tras su papel decisivo en los recientes éxitos internacionales de España, que lo ha convertido en uno de los jugadores más cotizados del mercado de fichajes.

Al hablar de las informaciones que lo relacionan con el club cinco veces campeón de Europa, el lateral derecho reconoció el prestigio que supone ese interés. «Sí, por supuesto que es un halago. Cuando uno de los mejores clubes del mundo se interesa por ti, o al menos eso es lo que dicen, siempre es bueno, porque seguramente significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Tengo que seguir por el mismo camino», declaró a SPORT.

Porro también respondió a la revelación de que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, admira personalmente su estilo de juego: «No lo había visto. También es un halago por su parte. Como he dicho antes, es bueno que, por ejemplo, el presidente de otro club que no es el mío valore tu trabajo. Seguramente significa que estoy haciendo las cosas bien».

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Compromiso con el proyecto del Tottenham

Pese al interés de clubes importantes de su país, Porro sigue centrado en sus responsabilidades en el Tottenham Hotspur Stadium. Al hablar de su situación actual en Inglaterra, declaró: «Simplemente, como ya he dicho, tengo contrato con mi club y estoy muy contento allí. También tengo que respetarlo. Evidentemente, el fútbol es así: salen cosas, salen rumores, pero ahora estoy centrado en la selección y luego ya veremos».

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Preguntado por las recientes dificultades del Tottenham, señaló: «Sí, es duro. Me duele ver a mi equipo, que siempre ha competido en los puestos altos, en esta situación. Pero todo forma parte de un proyecto nuevo. El entrenador llegó el año pasado, cuando quedaban siete partidos. Este año no hemos empezado de la mejor manera posible, pero estamos entrando en una dinámica algo más positiva, y eso es bueno. Ojalá podamos seguir subiendo».

Ambición y vínculos con Lamine Yamal

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images

Pese al interés de clubes importantes de su país, Porro sigue centrado en sus responsabilidades en el Tottenham Hotspur Stadium. Al hablar de su situación actual en Inglaterra, declaró: «Simplemente, como ya he dicho, tengo contrato con mi club y estoy muy contento allí. También tengo que respetarlo. Evidentemente, el fútbol es así: salen cosas, salen rumores, pero ahora estoy centrado en la selección y luego ya veremos».

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Preguntado por las recientes dificultades del Tottenham, señaló: «Sí, es duro. Me duele ver a mi equipo, que siempre ha competido en los puestos altos, en esta situación. Pero todo forma parte de un proyecto nuevo. El entrenador llegó el año pasado, cuando quedaban siete partidos. Este año no hemos empezado de la mejor manera posible, pero estamos entrando en una dinámica algo más positiva, y eso es bueno. Ojalá podamos seguir subiendo».

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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