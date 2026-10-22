El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa de Egipto de la temporada 2026-2027, celebrado este jueves en la sede de la Federación Egipcia de Fútbol, deparó que Al Ahly y Zamalek quedaran en el mismo lado del cuadro, lo que abre la puerta a un posible enfrentamiento entre los dos grandes del fútbol egipcio en las rondas eliminatorias.

La ceremonia del sorteo determinó los cruces de los dieciseisavos de final, además del recorrido de los clubes en las rondas siguientes hasta la final, en medio de la expectación de la afición por el camino de los grandes equipos en una competición que goza de una fuerte rivalidad entre los clubes de la Primera División y los de las categorías inferiores.

Al Ahly inicia su andadura en el torneo ante el ganador del duelo entre Al Nasr y El Sekka El Hadid, mientras que Zamalek se medirá al vencedor del enfrentamiento entre Misr Lel Takamol y Pharco. Por su parte, Pyramids, vigente campeón de la pasada edición, jugará frente al ganador del cruce entre El Dakhleya y El Tersana.

En el resto de los enfrentamientos esperados de los clubes con mayor masa social, Al Masry El Port Said se enfrenta a Misr El Maqasa, mientras que ZED se mide al ganador entre Samanoud y Baladeyet El Mahalla, y Ceramica Cleopatra juega contra Abou Qir Fertilizers, en partidos en los que cada equipo busca sellar su billete a los octavos de final y seguir compitiendo por el título.

Las rondas preliminares del torneo presenciaron la eliminación de algunos clubes históricos, encabezados por el Ismaily, que se despidió de la competición en la tercera ronda preliminar tras caer ante El Rabat El Anwar (1-0).

Cabe recordar que Pyramids es el vigente campeón de la Copa de Egipto, después de haberse coronado en la pasada temporada tras vencer a ZED por 2-1 en la final, con lo que el conjunto celeste logró el título por segunda vez en su historia.

El sorteo completo quedó de la siguiente manera:

Primer lado del cuadro

Pyramids × ganador de El Dakhleya y El Tersana

Al Bank Al Ahly × ganador de El Rabat El Anwar y Port Fouad

Al Masry × Misr El Maqasa

Tala'ea El Gaish × Petrol Asyout

ZED × ganador de Samanoud y Baladeyet El Mahalla

Smouha × ganador de El Minya y Tahta

Wadi Degla × ganador de Tanta y Kahraba El Ismailia

Ceramica Cleopatra × Abou Qir Fertilizers

Segundo lado del cuadro

Zamalek × ganador de Misr Lel Takamol y Pharco

ENPPI × ganador de Proxy y Diamond FC

El Gouna × ganador de El Aluminium y Ittihad El Shorta

El Ittihad El Sakandary × Ghazl El Mahalla

Al Ahly × ganador de Al Nasr y El Sekka El Hadid

Petrojet × ganador de Delphy y Mega Sport

Al Mokawloon Al Arab × ganador de Nojoum Misr y El Masreya Lel Ittisalat

Modern Sport × El Qanah



