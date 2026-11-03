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Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡Posible cambio de club en Mánchester! El Manchester United apunta al jugador del Manchester City Rayan Ait-Nouri para ficharlo en enero tras rechazar la oportunidad de hacerlo en verano

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El Manchester United estaría estudiando un sorprendente fichaje a mitad de temporada del lateral izquierdo del Manchester City Rayan Ait-Nouri para paliar su evidente falta de efectivos en defensa. El internacional argelino ha tenido dificultades para jugar con regularidad en el Etihad Stadium tanto a las órdenes de Pep Guardiola como de Enzo Maresca, lo que podría abrir la puerta a un inusual traspaso directo entre los dos rivales de la ciudad.

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El Manchester United busca una solución a su crisis en el lateral izquierdo

Los problemas persistentes del Manchester United en el lateral izquierdo han obligado a la dirección del club a buscar refuerzos inmediatos para el próximo mercado de fichajes de invierno. Con Luke Shaw como único especialista natural en esa posición, las lesiones han dejado a menudo al equipo sin alternativas y han obligado a Michael Carrick a utilizar a Diogo Dalot o Ayden Heaven fuera de sus posiciones habituales. Esta falta de equilibrio se ha convertido en una prioridad para el director deportivo Jason Wilcox, quien, según las informaciones, está dispuesto a retomar el interés por Ait-Nouri después de que el club rechazara una oferta de cesión por el jugador en el último día del mercado de verano.

Ait-Nouri, que conoce bien la Premier League por su paso por el Wolves y el Manchester City, es considerado una opción de calidad que podría mejorar de inmediato el once titular. Según informa Florian Plettenberg, no se espera que las condiciones personales supongan un problema, ya que el jugador de 25 años quiere tener más minutos en otro equipo tras quedar relegado a un papel secundario en el Manchester City.

La frustración de Ait-Nouri en el Etihad Stadium

Desde su fichaje por el Manchester City en el verano de 2025 por 30 millones de libras, el exjugador del Angers y del Wolves no ha logrado consolidarse como titular habitual. En su primera temporada completa con el Manchester City solo disputó 17 partidos de Premier League, y su participación ha disminuido aún más esta temporada.

El argelino no ha disputado ni un minuto en liga esta temporada. Sus escasas apariciones se han limitado a breves intervenciones como suplente en la Champions League y a partidos en las competiciones de copa nacionales. Actualmente está por detrás de jugadores como Josko Gvardiol y el joven Nico O’Reily en el orden de preferencias.

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Ante la falta de oportunidades, se entiende que Ait-Nouri está abierto a salir en enero para relanzar su carrera. Pese a los pocos minutos que ha tenido en el Manchester City, su trayectoria anterior en el Wolves, donde disputó 157 partidos y marcó 12 goles, demuestra que es un jugador «técnicamente excelente», capaz de aportar tanto en defensa como en ataque como carrilero o extremo. Esta versatilidad resulta muy atractiva para el cuerpo técnico del United, que intenta alejar al equipo de la zona baja de la tabla.

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El obstáculo de la rivalidad de Mánchester

El principal obstáculo para una posible operación sigue siendo la rivalidad histórica y geográfica entre ambos clubes, que suele hacer especialmente difíciles de negociar los traspasos directos. Los jugadores veteranos rara vez pasan del United al City o viceversa. El último caso destacado fue el de Owen Hargreaves, que se incorporó al equipo del Etihad solo después de que expirara su contrato en Old Trafford en 2011.

El famoso fichaje de Carlos Tevez por el Manchester City en 2009 sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la era moderna de esta rivalidad, aunque aquella operación implicó complejas cuestiones de propiedad de sus derechos por parte de terceros, en lugar de un acuerdo directo entre clubes.

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El United podría confiar en que su nueva estructura directiva ayude a acercar posturas, ya que tanto el consejero delegado Omar Berrada como Jason Wilcox ocuparon anteriormente puestos importantes en el Manchester City. Sus relaciones y contactos en el Etihad podrían ser fundamentales para facilitar las negociaciones por un jugador con el que el City claramente no cuenta.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”