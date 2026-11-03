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El Manchester United estaría estudiando un sorprendente fichaje a mitad de temporada del lateral izquierdo del Manchester City Rayan Ait-Nouri para paliar su evidente falta de efectivos en defensa. El internacional argelino ha tenido dificultades para jugar con regularidad en el Etihad Stadium tanto a las órdenes de Pep Guardiola como de Enzo Maresca, lo que podría abrir la puerta a un inusual traspaso directo entre los dos rivales de la ciudad.

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El Manchester United busca una solución a su crisis en el lateral izquierdo

Los problemas persistentes del Manchester United en el lateral izquierdo han obligado a la dirección del club a buscar refuerzos inmediatos para el próximo mercado de fichajes de invierno. Con Luke Shaw como único especialista natural en esa posición, las lesiones han dejado a menudo al equipo sin alternativas y han obligado a Michael Carrick a utilizar a Diogo Dalot o Ayden Heaven fuera de sus posiciones habituales. Esta falta de equilibrio se ha convertido en una prioridad para el director deportivo Jason Wilcox, quien, según las informaciones, está dispuesto a retomar el interés por Ait-Nouri después de que el club rechazara una oferta de cesión por el jugador en el último día del mercado de verano.

Ait-Nouri, que conoce bien la Premier League por su paso por el Wolves y el Manchester City, es considerado una opción de calidad que podría mejorar de inmediato el once titular. Según informa Florian Plettenberg, no se espera que las condiciones personales supongan un problema, ya que el jugador de 25 años quiere tener más minutos en otro equipo tras quedar relegado a un papel secundario en el Manchester City.

La frustración de Ait-Nouri en el Etihad Stadium

Desde su fichaje por el Manchester City en el verano de 2025 por 30 millones de libras, el exjugador del Angers y del Wolves no ha logrado consolidarse como titular habitual. En su primera temporada completa con el Manchester City solo disputó 17 partidos de Premier League, y su participación ha disminuido aún más esta temporada.

El argelino no ha disputado ni un minuto en liga esta temporada. Sus escasas apariciones se han limitado a breves intervenciones como suplente en la Champions League y a partidos en las competiciones de copa nacionales. Actualmente está por detrás de jugadores como Josko Gvardiol y el joven Nico O’Reily en el orden de preferencias.

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Ante la falta de oportunidades, se entiende que Ait-Nouri está abierto a salir en enero para relanzar su carrera. Pese a los pocos minutos que ha tenido en el Manchester City, su trayectoria anterior en el Wolves, donde disputó 157 partidos y marcó 12 goles, demuestra que es un jugador «técnicamente excelente», capaz de aportar tanto en defensa como en ataque como carrilero o extremo. Esta versatilidad resulta muy atractiva para el cuerpo técnico del United, que intenta alejar al equipo de la zona baja de la tabla.

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El obstáculo de la rivalidad de Mánchester

El principal obstáculo para una posible operación sigue siendo la rivalidad histórica y geográfica entre ambos clubes, que suele hacer especialmente difíciles de negociar los traspasos directos. Los jugadores veteranos rara vez pasan del United al City o viceversa. El último caso destacado fue el de Owen Hargreaves, que se incorporó al equipo del Etihad solo después de que expirara su contrato en Old Trafford en 2011.

El famoso fichaje de Carlos Tevez por el Manchester City en 2009 sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la era moderna de esta rivalidad, aunque aquella operación implicó complejas cuestiones de propiedad de sus derechos por parte de terceros, en lugar de un acuerdo directo entre clubes.

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El United podría confiar en que su nueva estructura directiva ayude a acercar posturas, ya que tanto el consejero delegado Omar Berrada como Jason Wilcox ocuparon anteriormente puestos importantes en el Manchester City. Sus relaciones y contactos en el Etihad podrían ser fundamentales para facilitar las negociaciones por un jugador con el que el City claramente no cuenta.