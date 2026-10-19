El PSV busca resarcirse tras la humillante derrota por 2-1 del sábado ante el ADO Den Haag. El martes tendrá la oportunidad de enderezar la situación en su visita al FC Porto, en la fase de liga de la Champions League. ¿A quién elegirá Peter Bosz para sustituir al lesionado Ruben van Bommel? El partido en Portugal comenzará a las 21:00 y se podrá ver en directo por Ziggo Sport 1 y Ziggo Sport Totaal.

Bosz no tiene preocupaciones en defensa. Matej Kovár estará bajo palos en Porto, con Sergiño Dest como lateral derecho y Filip Kostic como lateral izquierdo. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo formarán la pareja de centrales del PSV en Portugal.

Kodai Sano y Mauro Júnior deberán encargarse una vez más de controlar el centro del campo del PSV. Guus Til, que está en condiciones de ser titular, será el encargado de conectar con la línea de ataque del equipo visitante.

El lunes se confirmó que Van Bommel no está en condiciones de jugar en la visita al Porto. Por ello, Ivan Perisic, que fue suplente ante el ADO, jugará como extremo izquierdo. Esmir Bajraktarevic comenzará en la banda derecha y Sven Mijnans volverá a ser el delantero más adelantado en el sistema 4-2-3-1 de Bosz.

El PSV hizo el ridículo con su derrota por 2-1 ante un ADO de la zona baja. El FC Porto descansó el pasado fin de semana. El equipo de Francesco Farioli comenzó su andadura en la Champions League con una derrota por 0-2 ante el Manchester City y otra por 3-2 en su visita al Real Betis.

Posible alineación del PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Til; Bajraktarevic, Mijnans, Perisic.