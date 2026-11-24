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El PSV retoma el martes la fase de liga de la Champions League con una visita al Real Madrid. La gran pregunta es: ¿quién sustituirá al lesionado Mauro Júnior en el centro del campo? El partido en el Santiago Bernabéu comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo en Ziggo Sport Select.

Matej Kovar estará bajo palos con el PSV en Madrid. Sergiño Dest, por la derecha, y Filip Kostic, por la izquierda, ocuparán los laterales del equipo visitante. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo formarán la pareja de centrales.

La lesión de Mauro hará que Guus Til retrase su posición al centro del campo del conjunto de Eindhoven. Completan esa línea Kodai Sano, en labores de contención, y Sven Mijnans.

Con Til en el centro del campo, Ricardo Pepi comenzará como delantero centro ante el Real Madrid. Ivan Perisic se encargará de surtirle balones desde la derecha, mientras que Ruben van Bommel partirá desde la izquierda.

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El PSV ganó confianza el pasado sábado en la Vriendenloterij Eredivisie. El líder no tuvo ninguna dificultad ante el NEC y se marchó de Nimega con una contundente victoria por 1-4.

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El Real Madrid se salvó por poco en casa ante el Celta de Vigo. Carlos Espi marcó el gol de la victoria, el 2-1, a cinco minutos del final. Así, el equipo de José Mourinho se encuentra a tres puntos del líder, el FC Barcelona.

El gigante español comparte el liderato de la fase de liga de la Champions League, con doce puntos tras cuatro victorias. Solo el Paris Saint-Germain ha sumado la misma cantidad de puntos.

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El PSV ocupa el puesto 24, justo lo suficiente para acceder a una eliminatoria de los play-offs. El conjunto de Eindhoven ha sumado cuatro puntos en sus primeros cuatro partidos.

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.