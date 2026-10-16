El PSV se enfrenta este sábado al ADO Den Haag, un equipo de la zona baja. Con la vista puesta en el choque contra el FC Porto en la Liga de Campeones, Peter Bosz hará algunos cambios en su equipo, según pronostica Voetbalzone. El partido en La Haya comenzará a las 16:30 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Bosz quedó satisfecho con la actuación de Matej Kovar ante el RB Leipzig, por lo que el portero también será titular contra el ADO. Sergiño Dest ocupará el lateral derecho y Filip Kostic, el izquierdo. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo descansarán, así que Ryan Flamingo y Yarek Gasiorowski formarán la pareja de centrales.

Mauro Júnior volverá a jugar como mediocentro defensivo. Noah Fernandez sustituirá a Kodai Sano, a quien Bosz también dará descanso ante la próxima visita al FC Porto. Guus Til completará el centro del campo del PSV en La Haya.

Dennis Man tendrá otra oportunidad en la banda derecha del ataque, mientras que Ivan Perisic pasará a la izquierda. Ruben van Bommel empezará en el banquillo del PSV. Sven Mijnans volverá a ser la referencia en ataque del aspirante al título.

El PSV buscará resarcirse de la derrota por 1-0 ante el RB Leipzig. El ADO sumó un punto frente al Telstar (2-2) en un partido en el que el equipo de La Haya jugó mucho tiempo con diez hombres tras la expulsión de Milan Hokke.

Próximos partidos HAA Eredivisie 10:30 PSV

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Mauro Júnior, Fernandez, Til; Man, Mijnans, Perisic.